Arsenal cherche à battre Leeds à 30 millions d’euros de sensation offensive néerlandaise

Arsenal chercherait à battre Leeds United et l’AC Milan à la signature de la prometteuse starlette néerlandaise Noa Lang. à Voetbal 24.

Lang était une cible majeure pour l’équipe de Marcelo Bielsa pendant la fenêtre de transfert d’été, et l’équipe d’Elland Road a été invitée à renouveler son intérêt pour la nouvelle année pour un joueur qui a marqué 17 fois la saison dernière et n’en a marqué que quatre cette fois-ci.

Il est entendu que les Blancs n’ont pas pu s’entendre sur des honoraires pour le joueur de large au cours de l’été. Au lieu de cela, Victor Orta et Bielsa ont fait un pas pour Dan James. Et Leeds a finalement mis la main sur l’ailier gallois pour 25 millions de livres sterling.

Cependant, On dit que les éclaireurs de Leeds surveillent toujours de près la star néerlandaise et ils auront été impressionnés par ce qu’ils ont vu.

Voetbal 24 affirme que la course pour Lang s’intensifiera l’été prochain. Cependant, le prix de Lang pourrait atteindre 30 millions d’euros (25,6 millions de livres sterling).

Cependant, le rapport ajoute que ce type de prix pourrait décourager Arsenal et Milan, mais pas Leeds.

Bien qu’il n’ait que 22 ans, Lang a déjà remporté des titres de champion en Hollande et en Belgique. Il est également sur le point de gagner une place dans l’équipe senior des Pays-Bas.

Son arrivée potentielle aux Emirats correspond certainement à ce que Mikel Arteta et Edu tentent de faire dans le nord de Londres.

Le couple veut de jeunes talents passionnants qu’ils peuvent développer, comme en témoigne leur entreprise d’été.

Cependant, il semble qu’ils auront un gros combat à faire pour signer – si Leeds conclut un accord.

West Ham cible l’attaquant d’Arsenal

Pendant ce temps, West Ham a été désigné comme un point d’atterrissage potentiel pour un attaquant d’Arsenal dont la carrière dans le nord de Londres touche à sa fin décevante, selon un rapport.

Les Hammers sont devenus de plus en plus forts dans le deuxième passage de David Moyes en tant que manager. Ils ont affiché une maturité bien au-delà de leurs années sur la scène européenne la semaine dernière avec une performance tout à fait professionnelle au Dinamo Zagreb.

Une défaite déchirante en championnat contre Man Utd a suivi. Mais comme tous les bons clubs s’efforcent de le faire, Jambon occidental est immédiatement remonté sur le cheval et a largué les Red Devils de la Coupe EFL mercredi soir.

L’avenir du club semble prometteur, même si une seule blessure à Michail Antonio pourrait les ramener sur terre.

West Ham déploie Jarrod Bowen ou Andriy Yarmolenko comme faux neuf quand Antonio est absent. C’est un scénario loin d’être idéal pour une équipe qui espère remporter l’argent cette saison.

En tant que tel, 90 minutes rapportent que West Ham – avec ses rivaux londoniens Crystal Palace – sont dans le mix pour Arsenal tueur à gages Alexandre Lacazette.

Le Français, 30 ans, est dans l’année de son contrat aux Emirats. La signature du record du club n’a jamais atteint les sommets espérés par les fans d’Arsenal, bien qu’il reste une source constante de buts lorsqu’il figure régulièrement.

Mais toutes les 90 minutes, il semble de plus en plus improbable qu’un renouvellement de contrat soit proposé. Ils affirment que des “pourparlers” entre Arsenal et l’équipe de Lacazette ont “eu lieu”. Cependant, ni le club ni le joueur ne semblent « désireux » de conclure un accord.

