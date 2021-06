Arsenal cible Aaron Ramsdale, évalué à 20 millions de livres sterling, comme remplaçant possible de Bernd Leno par le gardien de Sheffield United rejoignant le camp anglais pour l’Euro 2020

in

Aaron Ramsdale aurait émergé comme une cible estivale pour Arsenal.

Le gardien de 23 ans a subi des relégations consécutives en Premier League avec Bournemouth et Sheffield United.

.

Ramsdale a connu une solide deuxième mi-temps de la campagne 2020/21 dans une mauvaise équipe de Sheffield United

Cependant, la forme de Ramsdale a été impressionnante et elle a été récompensée lorsqu’il a remplacé mardi le blessé Dean Henderson dans l’équipe anglaise de l’Euro 2020.

Seul Sam Johnstone de West Brom a réalisé plus d’arrêts (166) que Ramsdale (147) en Premier League la saison dernière.

Le Sun affirme que le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, souhaite signer Ramsdale, qui pourrait remplacer les Gunners n ° 1 Bernd Leno.

Le rapport ajoute que Sheffield United exigerait environ 20 millions de livres sterling pour leur homme vedette.

Plus tôt cette année, Leno a annoncé qu’il pourrait quitter Arsenal pour une “nouvelle aventure”.

Il a déclaré : « Je suis très heureux au club. Je ne sais pas ce qui va arriver dans le futur, mais je suis ouvert à tout.

. – .

Leno pourrait quitter Arsenal cet été

« Peut-être pour une nouvelle aventure ou pour rester à Arsenal.

« Comme je l’ai dit, je ne pense pas à mon avenir parce que deux ans, c’est long. Pour le moment, il n’y a aucune conversation avec le club ou quoi que ce soit d’autre.

S’adressant à talkSPORT, Ramsdale n’a pas pu contenir son enthousiasme à l’idée de rejoindre l’équipe d’Angleterre à l’Euro 2020.

Il a déclaré à talkSPORT: «Il n’y a pas beaucoup de mots qui peuvent le décrire.

.

Ramsdale est le troisième gardien de l’Angleterre à l’Euro 2020

« J’ai été un fan la semaine dernière et maintenant je dois passer en mode tournoi. Je cherchais des billets la semaine dernière et je n’ai pas réussi à en obtenir un.

«Mais maintenant, j’ai réussi à me mettre dans le stade et ma famille viendra. Ce sera un grand jour pour moi et ma famille, ce qui est génial.

« J’ai regardé le match de la Croatie à la maison, j’ai fait un barbecue avec quelques-uns de mes amis. Je n’avais pas de meilleurs plans que ce que je vais faire vendredi [against Scotland]. C’est fantastique.”

talkSPORT et talkSPORT 2 auront des commentaires en direct de CHAQUE match de l’Euro 2020. Vous ne manquerez rien car nous vous proposons une couverture, des réactions et des analyses 24 heures sur 24 du 11 juin au 11 juillet. Écoutez en ligne ICI.