Arsenal confirme que la blessure de Kieran Tierney le gardera jusqu’à six semaines alors que le numéro de la Premier League fait le point sur Martin Odegaard et Bukayo Saka pour le choc de la Ligue Europa

Arsenal a confirmé que Kieran Tierney sera hors de combat pendant quatre à six semaines.

Le défenseur s’est blessé au genou gauche lors de la défaite en Premier League contre Liverpool et a été retiré.

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

