Arsenal démantèle Aston Villa dans une énorme victoire pour Mikel Arteta alors qu’Emile Smith Rowe brille contre le club qui a tenté de le signer

Un Arsenal revitalisé a rendu les choses faciles contre Aston Villa, se frayant un chemin vers une victoire 3-1 aux Emirats avec Emile Smith Rowe brillant contre l’équipe qui a tenté de le signer.

Les Gunners avaient réalisé une paire de performances décevantes lors de leurs deux derniers matches de championnat où ils ont eu la chance de prendre deux points à Brighton et Crystal Palace, mais leur victoire sur Villa n’aurait guère pu être différente.

Smith Rowe a pris le contrôle du match contre une équipe de Villa qui cherchait désespérément à le signer

.

Après une paire de mauvaises performances, Arsenal a retrouvé son meilleur sous Mikel Arteta

Les hommes de Mikel Arteta se sont envolés des blocs et Villa savait à peine ce qui les avait frappés alors qu’une chance après l’autre apparaissait dans leur surface, mais les choses semblaient s’être calmées avec 20 minutes de jeu.

Pourtant, alors qu’il semblait que Villa avait résisté à la tempête et qu’Arsenal était à court d’idées, une source improbable est venue à la rescousse lorsque Thomas Partey a vu un corner de Smith Rowe sortir de son épaule et dans le filet pour son premier but d’Arsenal.

Villa avait l’air d’avoir de la chance d’entrer à la pause à seulement un but, mais le désastre a frappé dans les derniers instants lorsque Matt Target a abattu Pierre-Emerick Aubameyang à l’intérieur de la surface.

Le capitaine d’Arsenal a vu sa tentative de penalty sauvée par l’ancien coéquipier des Gunners Emi Martinez, mais a tiré facilement au rebond.

Aubameyang et Alexandre Lacazette étaient ravis de repartir ensemble

10 minutes après le début de la seconde mi-temps, un Smith Rowe animé a interrompu une attaque de Villa dans sa propre surface, avant de parcourir toute la longueur du terrain pour recevoir le ballon de retour d’Aubameyang et le guider dans le filet à l’aide d’une forte déviation.

Villa a cependant obtenu leur consolation, et vous ne verrez guère une meilleure finition cette saison avec le jeune Jacob Ramsey enroulant une balle lâche dans le coin supérieur du filet.

Le but de Ramsey était une consolation aussi bonne que vous ne le verrez jamais

L’homme du match Smith Rowe a fait l’objet d’une offre de 30 millions de livres sterling de Villa au cours de l’été, mais est resté sur place.

Le joueur de 21 ans avait affirmé son amour pour le club plus tôt dans la journée en déclarant: « Si Arsenal me veut pour le reste de ma carrière, je vais rester ici pour toujours, c’est toujours difficile, mais pour moi personnellement, je aime être ici pour toujours.

Arsenal s’est dirigé vers la fenêtre de transfert d’été fortement liée à la signature d’Emi Buendia de Norwich, mais a rapidement renversé la situation par Villa.

.

Buendia a opté pour Villa plutôt qu’Arsenal, mais a peut-être regretté sa décision aujourd’hui

Non seulement l’équipe de Dean Smith a choisi la star argentine pour un montant record de 33 millions de livres sterling, mais elle a également rapidement offert un montant similaire à Smith Rowe d’Arsenal.

Les Gunners ont refusé toute avance et ont récompensé l’Angleterre U21 avec le maillot n ° 10, qu’il a montré contre Villa avec un but et une passe décisive.

Il y a eu plus de drames de transfert entre les parties au cours de l’été précédent lorsqu’Arsenal a vendu le gardien remplaçant Martinez, vainqueur de la FA Cup, à Villa pour 20 millions de livres sterling.

Le bouchon de deuxième choix de toujours est devenu depuis Villa et le n ° 1 de l’Argentine et a montré pourquoi aujourd’hui.

.

Martinez n’a pas eu le meilleur des jours mais profite toujours d’un deuxième acte beaucoup plus excitant de sa carrière

Martinez est devenu le n ° 1 de l’Argentine depuis son départ d’Arsenal, remportant la Copa America au cours de l’été

Le joueur de 29 ans avait pour mission d’arrêter Arsenal avec ses coéquipiers de Villa qui ne se sont pas présentés, et après une erreur lors de l’ouverture du score de Partey, il a fait un arrêt merveilleux sur Bukayo Saka.

Martinez a même réussi à arrêter le penalty d’Aubameyang mais s’est retrouvé sans pagaie alors que l’attaquant a facilement tapé dans le rebond.

Martinez avait précédemment indiqué que Villa était un club plus grand qu’Arsenal, et il n’y avait pas d’amour perdu aujourd’hui avec les fidèles d’Emirates le narguant avec des chants de « Vous êtes juste comme *** Aaron Ramsdale ».