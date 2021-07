Arsenal “déterminé” à faire venir Neto de Barcelone – rapport

in

Arsenal serait très intéressé par la signature de Neto cet été et serait “déterminé” à débarquer le Brésilien. Le gardien de Barcelone n’a pas eu beaucoup de temps de jeu et cherche une issue depuis un certain temps.

Les Gunners ont quelques gardiens de but existants dans l’équipe, mais Neto est l’homme qu’ils veulent diriger la ligne de fond parce qu’ils pensent qu’il est également assez bon avec le ballon à ses pieds.

Selon le rapport, Neto a travaillé dur pour un déménagement dans le nord de Londres dans la fenêtre de transfert de janvier, mais un accord n’a tout simplement pas abouti car le Barça a refusé sa demande de transfert.

Tout cela nous amène ici. Neto pourrait commencer la saison avec le Barça dans le onze de départ s’il reste, car Marc-Andre ter Stegen devrait manquer à cause d’une blessure, mais il est par ailleurs peu probable qu’il obtienne le jeu dont il a besoin, tandis que Mikel Arteta pense avoir trouvé le gardien qu’il veut. pour les artilleurs. On dirait que ça devrait être assez simple. Nous allons juste attendre et voir à ce stade.