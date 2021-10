Arsenal devrait faire de la star sa meilleure signature d’agent libre depuis Sol Cambpell

Photo de David Price/Arsenal FC via .

Arsenal a signé sept joueurs en transferts gratuits depuis l’été 2013 ; Willian, Stephan Lichtsteiner, Cedric Soares, Sead Kolasinac et Yaya Sanogo, tout en ramenant Mathieu Flamini aux Emirats pour un deuxième passage.

Le fait que Kolasinac, actuellement l’arrière gauche de troisième choix du club, soit peut-être la crème de cette récolte particulière dit tout ce que vous devez savoir.

Denis Zakaria ne mérite pourtant pas d’être entaché des bourdes de transfert d’antan.

Il y a de nombreuses raisons de croire que la dynamo box-to-box du Borussia Mönchengladbach pourrait bientôt devenir l’arrivée d’agent libre la plus inspirée d’Arsenal depuis que Sol Campbell a franchi le fossé du nord de Londres il y a deux décennies.

Le prochain manager de Man United pourrait être horrible.

BridTV

6208

Le prochain manager de Man United pourrait être horrible.

889308

889308

centre

13872

Un international suisse qui s’est fait un nom au Borussia Park, les comparaisons entre Zakaria et son compatriote Granit Xhaka aussi incontournables que oisives.

Parce que, bien que les deux joueurs partagent des antécédents similaires, leurs styles de jeu pourraient difficilement être plus différents.

Alors que Xhaka préfère dicter le jeu en profondeur, Zakaria est le plus efficace lorsqu’il avance de l’arrière vers l’avant, se frayant un chemin à travers les lignes avec une accélération.

S’adressant au site officiel de la Bundesliga il y a trois ans, Zakaria a admis que des comparaisons avaient été établies entre lui et le légendaire skipper d’Arsenal Patrick Vieira – une déclaration qui aiguisera l’appétit des fans des Gunners qui aspirent à un retour à ces jours de gloire lointains et brumeux.

Denis Zakaria peut-il faire passer Arsenal au niveau supérieur ?

Photo de Marcio Machado/Eurasia Sport Images/.

Maintenant, Arsenal a besoin de plus que Zakaria s’ils veulent réorganiser Manchester City, Chelsea et Liverpool au sommet de la Premier League, mais son arrivée, sur un transfert gratuit, ajouterait un peu plus de mordant et d’énergie à un milieu de terrain qui commence à prendre forme sous Mikel Arteta, tout en fournissant des compétences de port de balle que Thomas Partey, Albert Lokonga et Xhaka ne peuvent égaler.

BILD affirme que Zakaria, qui a rejeté un nouveau contrat à Gladbach, reste sur le radar d’une équipe d’Arsenal qui était également fortement liée au cours de l’été.

Et la performance de Zakaria lors d’un renversement historique 5-0 du Bayern Munich dans le DFB Pokal mercredi soir n’était pas seulement un rappel de ce que Gladbach a à perdre, mais aussi de ce qu’Arsenal a à gagner.

Photo de Christian Verheyen/Borussia Moenchengladbach via .

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Si c’est un transfert gratuit, je m’en vais – Sam ringland (@Sam_Ringland_14) 28 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Mieux que xhaka – Arpandeep Singh (@Punjabigoonerr) 28 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je l’ai bien aimé quand je l’ai vu jouer de la même manière que la fête peut faire un peu de tout bien. – Lee Stewart (@LeeStew56263109) 28 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

serait une signature décente gratuitement – brachiajl (@brachiajl) 28 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Partey et Zakaria ne seraient pas justes – Parcours sportif (@SportsJourney3) 28 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Vraiment, Zakaria et Tolisso ont tous les deux tout leur sens sur les libres. Vous obtenez gratuitement 2 CM de calibre CL, ce qui permet à Elneny de gagner gratuitement. Les options MF vont de : Partey Xhaka (Elneny AMN) à Partey Tolisso/Zakaria (Xhaka Sambi AMN). Absolument aucune évidence – Toujours AFC 🛎 (@dubsmanprophete) 27 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Meilleur joueur Zakaria – Il est le partenaire idéal pour Partey. Et la chose la plus proche d’une jeune Vieira que j’ai jamais vue. C’est un très bon DM et il est physiquement présent au milieu de terrain. Ses courses en profondeur sont également d’élite. Obtenez-le https://t.co/NYhs1MelJB – JØ Mágico (@afcJOmagico) 27 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Personnellement, j’adorerais cette signature. Je pense qu’il serait une excellente signature et qu’il a la stature pour jouer dans le prem. Grand, fort, physique, rapide. Lui et parti au milieu de terrain dans le système 4-2-3-1, je pense que ce serait génial – KINGRDOG_OZ (@kingrdogfifa) 27 octobre 2021

Dans d’autres nouvelles, » Les autres ne le diront pas « : les fans de Tottenham pensent que le joueur très critiqué était en fait » brillant » hier soir