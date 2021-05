Arsenal dit au revoir à David Luiz

19/05/2021 à 19:39 CEST

L’étape de David Luiz en tant qu’artilleur est terminée. Après deux saisons dans le nord de Londres, le défenseur central brésilien mettra fin à sa relation avec Arsenal une fois la saison terminée, juste à la fin de son contrat. Le club a confirmé par une déclaration que le défenseur ne renouvellerait pas.

“La semaine dernière, il a été confirmé que David Luiz quitterait le club à l’expiration de son contrat à la fin de la saison.. Mikel Arteta a travaillé en étroite collaboration avec l’international brésilien et affirme que son influence sur et en dehors du terrain fera défaut », a rapporté Arsenal.

Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal, a déploré le départ du défenseur central brésilien. “C’est triste parce que parfois vous vous connectez émotionnellement avec les joueurs. C’est un joueur qui a tout gagné dans le football et qui en a mérité le droit, en tant que footballeur et en tant que personne. J’ai eu le privilège de travailler avec lui pendant 18 mois, ce que j’ai vraiment apprécié. “

Comme on peut le voir dans le communiqué, la relation entre David Luiz et l’entraîneur espagnol a été excellente. “Nous nous entendions très bien, nous avons passé de bons moments ensemble, il a été d’une grande aide, quelqu’un que nous aimons et apprécions beaucoup, alors je le remercie et lui souhaite bonne chance dans son prochain chapitre. “

Ainsi, après 73 matchs à la défense du maillot d’Arsenal, David Luiz a mis un terme à une autre étape de sa carrière. Le défenseur brésilien a connu une carrière réussie dans certaines des grandes équipes du Vieux Continent: Benfica, Chelsea et le PSG. Dans son palmarès particulier, la Ligue des champions, deux ligues d’Europe et une Premier League se démarquent, trophées récoltés avec le maillot Chelsea.