Arsenal doit limoger Mikel Arteta s’il a la chance d’Antonio Conte, affirme Darren Bent, qui soutient Sol Cambell ou Tony Adams pour le rôle d’entraîneur

Le fan d’Arsenal, Darren Bent, pense que le pourrait devrait limoger “l’homme brisé” Mikel Arteta s’il a le moindre espoir d’amener Antonio Conte au club.

Le manager italien est actuellement au chômage après avoir quitté l’Inter Milan cet été après sa victoire au titre de Serie A la saison dernière.

Arteta est dans une position difficile aux Emirats à seulement deux matchs de la nouvelle campagne

Les féroces rivaux Tottenham Hotspur étaient fortement liés à ses services, mais se sont finalement tournés vers l’ancien patron des Wolves, Nuno Espiritio Santo.

Avec les Gunners en difficulté au début de la nouvelle campagne de Premier League, perdant 2-0 contre le nouveau promu Brentford et le vainqueur de la Ligue des champions Chelsea, les rumeurs sur l’avenir d’Arteta tourbillonnent.

Les supporters ont affronté l’Espagnol dans sa voiture à l’extérieur des Emirats dimanche, tandis que The Telegraph pense qu’il n’a plus que cinq matchs pour sauver son emploi.

Conte est le nom sur les lèvres des fans d’Arsenal alors qu’ils envisagent le remplacement possible d’Arteta, bien que ce soit le manager de Leicester City, Brendan Rodgers, qui soit actuellement le favori des bookmakers.

Conte était sur le point d’être nommé par les Spurs mais un accord a échoué et maintenant les fans d’Arsenal le veulent aux Emirats

Et l’ancien attaquant de Tottenham et de l’Angleterre Bent aimerait voir Conte en charge, mais concède que c’est peu probable.

“Nous savons qu’Antonio Conte est là-bas”, a déclaré Bent au talkSPORT Breakfast.

“Si Arsenal avait l’espoir de l’attirer ou de l’amener au club, alors vous diriez de vous débarrasser d’Arteta maintenant et de faire entrer Conte.

« Je ne pense pas que ce soit possible mais, malheureusement, si vous vous débarrassez de lui maintenant, vers qui vous tournez-vous ?

«C’est l’un d’entre eux, je comprends qu’il y avait un certain nombre de joueurs manquants lors du dernier match contre Chelsea, mais je pense qu’il n’y avait rien là-bas. C’était un jeu pour rien et je n’étais pas tout à fait sûr, tactiquement, de ce qu’Arteta essayait de faire.

“Il était tellement évident que le côté droit de Chelsea était tellement plus fort que le nôtre, en termes de Reece James avait la liberté de ce côté et tactiquement, il ne l’a pas changé et cela n’arrêtait pas de se produire.

Arteta est sous pression pour obtenir des résultats à Arsenal

«Il y avait une image d’Arteta affalé sur sa chaise juste avec la tête baissée et pour moi, il ressemblait à un homme brisé.

“Il peut sortir et nous parler d’aller dans la bonne direction et” merci aux fans de nous soutenir “et tout cela, mais les fans se sont retournés contre lui. Ils ont hué à la mi-temps et je peux comprendre pourquoi, car la performance n’était tout simplement pas assez bonne.

«Je pense que certaines des signatures qu’il a faites sont bonnes, en termes d’avenir car ils sont tous jeunes mais malheureusement nous avons besoin de bons joueurs maintenant.

«Je ne pense pas qu’il ait le temps d’attendre deux ou trois ans pour que ces joueurs se couchent et nous aurons alors le noyau d’une bonne équipe. Nous avons besoin de joueurs qui vont entrer dans l’équipe maintenant et qui vont bien maintenant. À l’heure actuelle, je dois dire que nous ne sommes même pas parmi les six premiers.

Cotes du prochain manager d’Arsenal

Brendan Rodgers – Soirées

Eddie Howe – 3/1

Antonio Conté – 6/1

Graham Potter – 1/10

Ralph Hasenhuttl – 11/1

Christophe Galtier – 12/1

Roberto Martinez – 14/1

Paulo Fonseca – 14/1

Gian Piero Gasperini – 14/1

Frederik Ljungberg – 16/1

Sol Campbell – 17/1

Steven Gerrard – 17/1

Thierry Henry – 22/1

*Les cotes proviennent de Betfair et peuvent avoir changé depuis la publication. BeGambleAware.Org.

La légende d’Arsenal, Sol Campbell, est l’un des hommes ayant une chance de remplacer Arteta, selon Betfair.

Il a déclaré à talkSPORT qu’il serait prêt à aider la défense des Gunners après leurs performances choquantes lors de leurs deux premiers matchs.

Et Bent pense qu’employer une légende du club pourrait être la réponse en ce moment.

Interrogé sur qui pourrait venir sauver la défense d’Arsenal, Bent a ajouté : « Combien de temps avez-vous ?

« J’ai entendu Sol Campbell en parler. Sol serait bien mais même si ce n’est pas Sol, une de ces légendes comme Tony Adams. Je sais que Steve Bould y a passé un peu de temps mais il n’est plus là.

Campbell a remporté sept grands honneurs au cours d’une brillante carrière de joueur avec Arsenal au poste d’arrière central

“Je pense que vous avez besoin de ce genre de dirigeants qui sont dans l’ADN d’Arsenal depuis si longtemps. Pour les laisser partir, Tony Adams était fantastique et c’était toujours “vous ne battrez jamais l’Arsenal” et “un zéro à l’Arsenal” parce qu’ils ont gardé tellement de draps propres.

“Je pense vraiment qu’ils ont besoin que l’une de ces légendes vienne, comme un entraîneur spécialisé, pour aider la défense d’Arsenal car ils en ont besoin.”

