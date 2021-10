Arsenal donne le rythme aux rivaux du titre Chelsea et Man City en Super League féminine, l’impact instantané de Jonas Eidevall, Vivianne Miedema en feu alors que l’équipe féminine inspire l’équipe de Mikel Arteta

Il y a une équipe qui attire l’attention de tout le monde en Super League féminine, c’est Arsenal.

Les Gunners savourent la vie sous la direction du nouveau manager Jonas Eidevall et ont fait un départ à 100% dans la ligue.

Eidevall a fait jouer Arsenal à un football brillant

Cela a déjà surpris quelques autres équipes, notamment après le remplacement du manager Joe Montemurro – qui a remporté deux trophées au cours de ses quatre années avec le club.

Depuis le dernier triomphe de l’équipe du nord de Londres lors de la campagne 2018/19, ils ont subi des défaites contre leurs rivaux en titre Chelsea et Manchester City et ont laissé Arsenal à court de succès national.

Arsenal a retrouvé sa meilleure forme depuis la campagne victorieuse, jouant le meilleur football offensif fluide avec une grande ténacité et marquant certains des meilleurs buts d’équipe de la ligue.

L’équipe d’Eidevall a inscrit 19 buts en championnat et n’en a encaissé que deux, tout en gardant quatre feuilles blanches consécutives.

Arsenal a déjà marqué 19 buts en seulement cinq matchs de la WSL

Arsenal est toujours en retard sur le front européen et a perdu 4-1 contre Barcelone lors de son premier match de groupe.

L’attaquante néerlandaise Vivianne Miedema est en tête. Elle est la joueuse vedette d’Arsenal et a récemment atteint le cap des 100 buts pour le club.

C’est une joueuse offensive qui tire les ficelles de la ligne offensive et qui a la capacité de sentir le danger dans des situations difficiles.

Plus important encore, elle est l’orchestre en première ligne d’Arsenal, mais la pression s’est relâchée sur ses épaules avec les récentes signatures de Mana Iwabuchi, Nikita Parris et Tobin Heath de clubs rivaux.

L’attaquant de 25 ans a parlé au Guardian le mois dernier du manque de « profondeur de l’équipe et de nombreuses crises de blessures » ces dernières saisons, donnant à l’équipe une qualité supplémentaire pour rivaliser avec d’autres partenariats marquants comme Sam Kerr de Chelsea, Pernille Harder et Fran Kirby. .

Nous ne pouvons rien reprocher à l’impact de Katie McCabe et a continuellement démontré sa polyvalence à différents postes (ailier, arrière latéral et milieu de terrain offensif), avec rythme, puissance, duels aériens et distribution de centres, jouant un rôle central dans leur départ impressionnant en marquant trois points. fois.

Parris était une signature estivale pour Arsenal

Ce n’est pas seulement la ligne de front offensive, un autre joueur qui se démarque en ce moment est Kim Little. Elle a récemment pris sa retraite de la scène internationale et a subi quelques blessures au cours des dernières saisons – Arsenal l’a manquée.

L’internationale écossaise a été brillante sur ses pieds et la distribution des passes ouvre l’opposition.

La capacité de Little à jouer plus haut sur le terrain et à dédier le tempo du jeu est sa plus grande qualité.

L’expert de Sky Sports considérait « l’intelligence footballistique » de Little comme l’une des meilleures de la ligue.

Eidevall a été nommé nouveau manager du club en juin. Il a repris une équipe qui a sous-performé au cours des deux dernières saisons.

Le départ imminent de Montemurro est arrivé à point nommé alors que les Gunners s’éloignaient à la fois en championnat et au niveau national et ne pouvaient pas renforcer leur emprise contre leurs rivaux pour le titre – y compris Manchester United nouvellement promu depuis sa promotion dans l’élite.

Arsenal semble dominant en début de saison

L’ancien manager d’Arsenal a bien servi le club au cours de ses premières saisons, remportant la Coupe de la Ligue féminine en 2018 et la Super League un an plus tard.

Il a aidé l’équipe du nord de Londres à trois finales de coupe nationale et a accumulé des récompenses individuelles en cours de route.

Il était évident que la richesse et la capacité de gestion des clubs de Manchester et de Chelsea devaient être le plus grand obstacle d’Eidevall dans le cadre du processus de reconstruction.

Montemurro a jeté les bases d’Eidevall pour réussir au club où il a conservé l’équipe de base des joueurs et a ajouté une qualité supplémentaire pour aider à la profondeur de l’équipe.

Tout en ajoutant des attaquants de première ligne de qualité, les signatures supplémentaires incluent respectivement Simeone Boye Sorensen et Frida Maanum du Bayern Munich et du Linkopings FC.

Arsenal a remporté la WSL pour la dernière fois lors de la saison 2018/19

L’entraîneur suédois a mis en place un nouveau style de football et était réputé pour son « jeu de possession rapide » qui correspond aux valeurs et aux normes fixées par le club de football d’Arsenal.

Le pressing intense et l’agressivité d’Arsenal sur le pied avant ont soutenu Eidevall en termes de tactique et ont cimenté un style de football qui convient parfaitement à l’équipe.

Être agressif et gagner le ballon haut sur le terrain les a rendus moins prévisibles. Le mérite revient aux joueurs de s’être bien adaptés à une approche différente quelle que soit l’opposition qu’ils affrontent chaque week-end.

Comme contre Everton, ils étaient compacts au milieu de terrain. C’était différent contre City où Miedema a salué l’approche tactique du manager comme lui ayant profité en termes de gagner plus de possession sur le ballon.

« Il a un tout petit style de jeu différent », a-t-elle déclaré. «Cela vient avec beaucoup de liberté pour moi, donc je ne peux pas vraiment me plaindre.

«Nous aimons aller de l’avant, nous aimons prendre le contrôle du jeu et, au cours des deux dernières années, cela signifiait essentiellement avoir le ballon. Nous n’étions pas tellement concentrés sur ce que nous faisions sans ballon. Jonas essaie de se concentrer sur les deux choses.

« En repensant aux deux derniers matchs [a 3-2 defeat of Chelsea and 4-0 win over Reading] vous voyez que nous sommes un peu plus directs. Je sais que j’ai besoin d’être un peu plus dans la boîte. Pour un No 9, c’est ce que vous voulez, vous voulez mettre le ballon dans la boîte. Notre état d’esprit avant les grands matchs a définitivement changé.

« Je sens que nous pouvons nous faire confiance, nous pouvons être confiants pour aller de l’avant, monter, et cela me revient aussi. »

Arsenal a historiquement connu un grand succès au niveau national

L’équipe féminine d’Arsenal est l’un des clubs les plus titrés du football féminin et a connu beaucoup de succès sous la direction du manager le plus ancien, Vic Akers.

Akers, 75 ans, a dirigé le club pendant 22 ans et a remporté à plusieurs reprises des succès en championnat et en championnat.

Les Gunners sont toujours la seule équipe anglaise à avoir remporté l’UEFA Women’s Champions League et à avoir réalisé le quadruple en 2007 sous la direction d’Akers et c’est l’une de ses meilleures réalisations à ce jour.

À l’époque, Arsenal comptait des joueurs tels qu’Alex Scott, qui a marqué le vainqueur en finale contre Umea, Rachel Yankey, Casey Stoney, Emma Bryne et Kelly Smith ont tous été essentiels au succès sans précédent du club.

Depuis le départ d’Akers, le football féminin s’est professionnalisé et a connu un certain succès sous la direction de Laura Harvey, Shelley Kerr, Pedro Losa et Montemurro pendant plus de dix ans.

Avec l’équipe masculine, ils ont échoué sur de nombreux fronts au fil des ans, y compris les dernières années de l’ancien manager Arsene Wenger, Unai Emery et Mikel Arteta.

Arteta peut peut-être s’inspirer de l’équipe féminine

Les récents succès de la FA Cup et le Community Shield ont apporté beaucoup de joie aux fans, mais il n’a pas caché la fissure des échecs récents.

La demande des supporters est qu’ils veulent voir le club auquel ils appartiennent en compétition pour le championnat et les titres européens.

Arteta et son équipe devraient apprendre de l’équipe féminine en connaissant le meilleur onze de départ pour créer une identité et aligner les joueuses dans les bons domaines qui peuvent donner leur maximum sur le terrain de football.

Un domaine important est de nourrir et de protéger les jeunes joueurs qui font leur chemin et d’avoir des joueurs polyvalents qui peuvent fournir une couverture suffisante dans différentes zones en cas de blessures graves.

C’est un processus continu pour Arteta qui a besoin de temps et de patience, mais ils peuvent être inspirés par le récent succès de l’équipe féminine pour pousser son équipe vers la grandeur.