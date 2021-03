Arsenal élimine l’Olympiakos Le Pirée malgré sa défaite 0-1 au match retour des huitièmes de finale

18/03/2021 à 21:40 CET



Le Arsenal a réussi à se qualifier pour le prochain tour de la Ligue Europa dans un match nul où le revenu des buts a été décisif. Le match retour s’est terminé ce jeudi sur un 0-1 en faveur de la Olympiakos, même si ce n’était pas suffisant pour obtenir la place en quarts de finale. Le match aller s’est tenu au stade de la Olympiakos Le Pirée terminé avec un score de 1-3 en faveur de Arsenal. Avec ce résultat, le Arsenal parvient à assurer leur permanence dans la compétition pendant au moins un tour de plus, en attendant d’affronter leurs nouveaux rivaux.

Au cours de la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

La seconde moitié du match a commencé de manière positive pour lui Olympiakos Le Pirée, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Youssef El Arabi à la 51e minute, mettant ainsi fin à la confrontation avec un score final de 0-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Arsenal qui sont entrés dans le jeu étaient Thomas Partey, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli Oui Chambres Calum remplacer Mohamed Elneny, Dani Ceballos, Emile Smith-Rowe Oui Hector Bellerín, tandis que les changements dans le Olympiakos étaient Brume, Lazar Randjelovic, Andreas Bouchalakis Oui Kenny Lala, qui est entré pour remplacer Thanasis Androutsos, Giorgos Masouras, Kostas fortounis Oui Oleg Reabciuk.

L’arbitre a montré un total de six cartons: deux cartons jaunes au Arsenal, spécifiquement pour Granit Xhaka Oui Kieran Tierney et trois à Olympiakos (Thanasis Androutsos, Yann M`Vila Oui Ousseynou Ba). De plus, il y avait un carton rouge pour Ousseynou Ba (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Afin de rencontrer le prochain rival de la Arsenal il faudra attendre le tirage au sort pour les quarts de finale de la Ligue Europa qui auront lieu dans les prochains jours.