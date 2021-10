Arsenal en course après avoir dépassé Tottenham, Chelsea en vedette

in

Arsenal est en avance sur Tottenham et Chelsea dans la bataille de transfert pour signer une star de Serie A, tandis qu’Everton réfléchit à un raid de janvier sur Newcastle – les deux dans tous les derniers Paper Talk.

ARSENAL EN COURSE DE TRANSFERT INSIGNE

L’ailier de Naples Lorenzo Insigne a des intérêts d’Arsenal ainsi que de Tottenham et Chelsea, selon un rapport.

Le joueur de 30 ans est resté une figure stoïque chez ses employeurs de Serie A depuis qu’il a gravi les échelons des jeunes. En effet, il y a fait 405 apparitions et en est le capitaine.

Cependant, des rapports de ces dernières semaines ont révélé que son séjour à Naples pourrait toucher à sa fin. Il est dans la dernière année de son dernier contrat, mais n’a pas encore prolongé.

Ainsi, les liens avec un passage à Tottenham et Everton ont d’abord émergé pour Insigne.

Chelsea a par la suite été nommé en tant que prétendants potentiels pour le transfert gratuit de la star de Napoli aux 111 buts l’été prochain.

Selon les dernières nouvelles du Corrierre dello Sport (via Sport Witness), cependant, Arsenal – dirigé par le responsable du recrutement Edu – est bien dans la course pour Insigne.

En fait, les Gunners seraient “en avance sur les autres” avec leur intérêt. Néanmoins, ils sont dans une course contre la montre pour convaincre le joueur de passer à autre chose, car il pourrait encore signer un nouveau contrat.

Le renouvellement n’est “pas si loin” après que le président de Naples Aurelio de Laurentiis a rencontré l’agent d’Insigne.

Lors de cette réunion, le chef a proposé un nouveau contrat de cinq ans d’une valeur de 5 millions d’euros (4,2 millions de livres sterling) par saison, et il reste à voir si Insigne acceptera.

En plus d’être une star de son club, Insigne compte 49 sélections en Italie, marquant 10 buts. Il en a marqué deux pour aider son pays à remporter l’Euro 2020.

ET LE RESTE DE PAPER TALK

Le milieu de terrain de Newcastle Sean Longstaff est une cible probable de transfert en janvier pour le manager d’Everton Rafael Benitez. (L’indépendant)

L’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, tente de convaincre le milieu de terrain de Manchester United de déménager au Real Madrid, mais le Paris Saint-Germain reste dans la course. (El Nacional)

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a admis qu’il attendait plus du milieu de terrain Kai Havertz. (Le soleil)

Timo Werner est également sous pression à Stamford Bridge et doit se battre pour son avenir après l’arrivée de Romelu Lukaku. (Norme du soir)

Défenseur central de Manchester United Axel Tuanzebe espère transformer son dernier prêt à Aston Villa dans un accord permanent. (Birmingham Mail)

RÉACTION DE L’ESCOUADE D’ANGLETERRE

Pendant ce temps, Ole Gunnar Solskjaer a riposté à Gareth Southgate sur les commentaires du patron de l’Angleterre sur le camouflet d’appel de l’ailier de United Jadon Sancho. (ESPN)

Mais Marco Rose du Borussia Dortmund a salué la “décision très intelligente” de ne pas appeler Jude Bellingham. (Daily Mirror)

Solskjaer est également heureux que Mason Greenwood ne fasse pas partie de la trêve internationale et puisse se concentrer sur le développement de son club. (Manchester Evening News)

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, insiste sur le fait qu’il respecte son homologue de Manchester City, Pep Guardiola, malgré l’agacement de l’Espagnol. (L’indépendant)

GUARDIOLA FAIT LA STERLING, UNE TRÈS VILLE

Guardiola a conclu une “trêve difficile” avec la star de City Raheem Sterling, mais l’attaquant anglais fait toujours face à un avenir incertain. (Le télégraphe du jour)

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a remis les pendules à l’heure suite à la réaction de Bernd Leno à son récent camouflet de gardien de but. (Express quotidien)

L’avenir de Leno est par la suite devenu plus incertain à la suite de ses commentaires et Arsenal pourrait essayer de signer David Raya de Brentford comme son successeur. (Étoile du jour)

Martin Keown pense que Man Utd besoin de ramener un «facteur de peur» aux équipes visiteuses à Old Trafford. (Courrier quotidien)

Thierry Henry a qualifié le projet de son ancien patron d’Arsenal, Arsène Wenger, d’une Coupe du monde tous les deux ans « mentalement épuisant ». (Le soleil)