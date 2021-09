Arsenal en danger de “lutte de relégation” si l’équipe de Mikel Arteta échoue contre Norwich, affirme la légende Martin Keown qui dit que les choses doivent changer

Martin Keown pense qu’Arsenal pourrait être en danger de relégation si les choses ne changent pas au club, et cela doit commencer contre Norwich samedi.

Les Gunners ont entamé la saison 2021/22 lamentablement, perdant leurs trois premiers matchs.

Arteta se bat pour renverser la vapeur à Arsenal

Ils sont au fond de la Premier League sans avoir réussi à marquer un seul point ou même à marquer des buts.

Le manager Mikel Arteta est soumis à une pression croissante pour livrer après que le club a dépensé environ 150 millions de livres sterling sur le marché des transferts – le plus grand nombre de toutes les équipes de Premier League cet été.

Le match contre Norwich, nouvellement promu, samedi à 15 heures, avec des commentaires en direct sur talkSPORT 2, est devenu un match incontournable.

Keown dit que les Canaries sont “l’adversaire parfait”, mais a averti Arteta que son équipe ne pouvait pas se permettre de déraper.

La légende d’Arsenal, Keown, a déclaré à talkSPORT: “Le match est énorme demain. Je ne regarde pas au-delà de ça. Nous avons Burnley et les Spurs à suivre, nous connaissons la signification de ce match si vous n’obtenez rien de ce match.

Arsenal n’a pas encore obtenu un seul point cette saison

« Vous regardez où ils se situent maintenant dans le tableau, cela met encore plus de pression sur le manager.

“Je ne souhaite pas en rajouter, mais nous devons voir des signes que quelqu’un va renverser la vapeur car cela devient alors une lutte pour la relégation.”

Keown a ajouté : « C’est un match énorme pour les deux clubs, c’est énorme pour Arsenal qui joue à domicile.

« C’est là que les discussions doivent s’arrêter et que les points doivent commencer à être inscrits au tableau. N’avoir pas marqué de but, pas de points, je pense que ça fait 112 ans qu’Arsenal est dans cette situation et j’entends beaucoup parler de patience et c’est un projet à long terme, mais à court terme il faut avoir points au tableau.

«Ils vont devoir gagner ce match et essayer de renverser la vapeur. “

La manière dont les défaites contre Brentford, Chelsea et Man City ont été particulièrement préoccupantes – des défaites consécutives 2-0 ont été suivies d’un mauling 5-0 aux mains des champions en titre de la Premier League.

Arsenal a été battu 5-0 lors de son dernier match de Premier League

Keown a ajouté : « Vous pourriez dire que c’est leur adversaire parfait, ils ont marqué un but mais n’ont pas gagné de match, donc vous devez vraiment aller après et intimider votre adversaire avec la possession et mettre le ballon dans la surface.

« Cette confiance doit revenir. Il y a eu une énorme déception en perdant ce premier match et en mettant le manager sous une pression énorme et les deux matchs suivants allaient toujours être difficiles.

« C’est juste la manière des performances, vous voulez voir l’équipe progresser. Il y a de la pression.

« Les fans sont de retour en nombre et je suis sûr qu’ils entraîneront l’équipe et voudront une réponse rapide.

« Il a besoin de joueurs clés pour performer maintenant. Les jeunes ont porté le club assez longtemps, comme Tierney, Saka, Smith Rowe ont été exceptionnels.

On a dit à Arteta qu’il devait changer les choses à Arsenal

« J’aimerais voir une image claire pour les joueurs. Cela a été un peu compliqué pour les joueurs, les différentes formations, et je pense que cela doit venir d’un message clair du manager.

« Nous avons parlé de Wenger, de la simplicité de son message et de la façon dont il mène sa vie. Ne vous compliquez pas les choses, il connaît son objectif, gagner un match de football demain et c’est ce qu’il doit faire.

