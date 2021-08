in

Selon David Ornstein de ., Arsenal est en pourparlers pour signer l’ancien cible de Tottenham Hotspur Takehiro Tomiyasu. Il semblait certain à un moment donné cet été que les Spurs obtiendraient un transfert, mais, au final, rien n’était terminé et ils ont choisi de signer le défenseur de l’Atalanta Romero. Cependant, les ordures d’un homme sont le trésor d’un autre homme et, alors que les Spurs ont apparemment mis fin à leur poursuite, Arsenal est entré en trombe.

Le défenseur de Bologne peut jouer à la fois à l’arrière droit et à l’arrière central, ce qui serait crucial pour Mikel Arteta, en particulier avec Hector Bellerin au Real Betis et le mécontentement d’Ainsley Maitland-Niles n’est plus un secret.

S’ils parviennent à conclure un accord, Tomiyasu améliorera sans aucun doute la ligne de fond actuelle et y ajoutera encore plus de jeunesse.

Arsenal en pourparlers pour signer Takehiro Tomiyasu

Journée chargée pour Arsenal

Après avoir subi le pire début possible de la saison de Premier League, assis en bas avant septembre avec zéro but à son actif, Arsenal doit obtenir le bon jour limite. Il est clair qu’ils ont besoin de dégager le bois mort ; il est clair qu’ils ont besoin de nouveaux visages, ce qui en fait une dernière journée bien remplie de la fenêtre d’été. Bien qu’ils dépensent déjà plus que tous les autres clubs de Premier League, la décision de Tomiyasu suggère que les Gunners sont loin d’être terminés.

Avec le football de Premier League en pause, si Arsenal peut sécuriser le défenseur polyvalent, il aura le temps de se préparer avant que la pression ne monte devant ses nouveaux fans. Le prochain match d’Arsenal est contre Norwich City, qui est également assis sur zéro point, donnant à l’équipe d’Arteta sa plus grande chance à ce jour d’obtenir les trois points. S’ils ne le font pas contre les Canaries, la hiérarchie des Gunners n’aura peut-être pas d’autre choix que de licencier Arteta.

Dire au revoir à Bellerin tout en accueillant potentiellement Tomiyasu serait une bonne affaire pour Arsenal. Ils seraient fondamentalement échangés entre l’ancien et le nouveau, ce qui apporterait une mise à niveau significative dans le processus.

Photo principale

Intégrer à partir de .