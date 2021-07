Arsenal en saison Make or Break

Après la fin de leur pire saison depuis 1995, les fans d’Arsenal auront du mal à simplement oublier les événements de la première campagne de Mikel Arteta. Qu’il s’agisse de sortir de la Ligue Europa en boitant contre Villareal de l’ancien manager Unai Emery ou de la défaite chaotique contre Wolverhampton Wanderers, les Gunners auront du mal à décider à quel point le fond était le plus bas. Après des années de déclin, le club a accepté son positionnement actuel et doit maintenant revoir ses objectifs.

Ils ne peuvent plus rivaliser sur le marché des transferts avec les quatre premiers. Ils ne peuvent plus compter sur Mesut Ozil ou Alexis Sanchez pour entraîner une équipe sous-performante vers une place en Ligue des champions. La détérioration va-t-elle continuer ? Ou la saison précédente a-t-elle été une préparation douloureuse à ce qui sera un rajeunissement d’Arsenal ? Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup de questions autour de Mikel Arteta et s’il est assez bon pour gérer dans l’un des clubs les plus prestigieux d’Angleterre.

Faire ou casser la saison pour Arsenal

Héros déchus

Avec une équipe coûtant près de 500 millions de livres sterling et une masse salariale qui double les champions 2015/16 de Leicester City, beaucoup se demandent à quoi sert cet argent. En 2021, cela faisait plus de quatre ans qu’Arsenal n’avait pas disputé un match de Ligue des champions. Depuis lors, ils se sont éloignés de plus en plus de cette quatrième place, jusqu’à même être désormais exclus d’une place en Ligue Europa.

Avec des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang, Gabriel et Nicolas Pepe, la raison pour laquelle tant de joueurs à la qualité éprouvée n’impressionnent pas plus loin dans leur carrière à Arsenal reste un mystère. L’attaquant vedette de 350 000 £ par semaine Aubameyang a marqué dix buts lors de sa première saison chez les Gunners en seulement 13 matchs en 2018. Cette dernière saison, il a réussi le même nombre de buts en 29 matchs beaucoup moins impressionnants. Pas mal, si son équipe luttait pour la survie plutôt que d’essayer de faire pression pour des places en Ligue des champions.

Est-ce quelque chose dont seul Aubameyang est coupable ? Absolument pas. De nombreuses signatures de gros sous n’ont pas réussi à obtenir l’impact pour lequel elles ont été amenées à obtenir. David Luiz, Willian et Granit Xhaka ont tous été pointés du doigt à un moment ou à un autre. De toute évidence, la sous-performance est un trait enraciné dans le système actuel d’Arsenal, de la formation à la propriété. Personne, pas même Arteta, n’a de chemin clair vers l’amélioration.

L’espoir pourrait toujours être là

Arsenal est sur le point d’achever la signature du défenseur de Brighton & Hove Albion Ben White. Bien que le transfert ne semble pas aussi attrayant que certains des fans d’Arsenal l’auraient espéré, il reste un transfert très solide. Avec Arsenal détenant le record peu glorieux de la plupart des erreurs menant à des buts pendant plusieurs années consécutives, un Blanc surperformant est exactement ce dont Arsenal a besoin. Avec des joueurs éprouvés tels que Nuno Tavares et Albert Sambi Lokonga rejoignant également la mêlée, il n’y a aucun signe de ralentissement de leurs activités de transfert.

Après l’horrible débâcle entourant la Super League européenne, aucun propriétaire de club n’a été confronté à une réaction plus violente que celle des Kroenke. La relation d’Arsenal avec le conseil d’administration est fragile (pour le moins) depuis de nombreuses années. Alors que les fans d’Arsenal soutiennent fortement une tentative de rachat de Daniel Ek, les Kroenke devraient désespérément vouloir remettre les fans de leur côté. Avec les représentants du gouvernement plongeant leurs orteils dans et hors de la propriété du football cette année, le conseil d’administration d’Arsenal devrait voir l’énorme avantage pour leurs opérations de gagner le soutien des fans. Le conseil d’administration de Manchester United, qui se trouve dans une position similaire à celle de Kroenke, a réagi au contrecoup avec la signature de Jadon Sancho et se rapproche également de Raphael Varane. Cela pourrait inciter Arsenal à plonger les mains dans ses propres poches, continuant pour des joueurs importants et recherchés tels que Ben White.

Les nouveaux transferts sont-ils la solution à tous les problèmes d’Arsenal ? Bien sûr que non. De nombreuses questions planent encore sur la tête d’Arteta. Sommes-nous dans les étapes finales de ce soi-disant «processus»? Les jeunes talents en plein essor tels que Bukayo Saka et Gabriel Martinelli cimenteront-ils à juste titre leur nom dans l’équipe première d’Arsenal cette saison ? L’ajout par Arteta d’un nouveau personnel d’entraîneurs sera-t-il une décision discrètement cruciale? Le directeur le croit certainement. Cependant, compter sur le nouveau personnel d’entraîneurs et les jeunes talents peut prendre un certain temps avant d’avoir l’effet souhaité. Pourtant, avec la réalité de la situation d’Arsenal, la patience semble être un must s’ils veulent atteindre les sommets des places de la Ligue des champions. Cependant, après près de deux ans en charge, les fans d’Arsenal ne peuvent pas en vouloir d’avoir rejeté tout type de processus s’il reste des résultats similaires à ceux de l’année dernière.

Photo principale

