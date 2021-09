Arsenal en tête de la liste estivale devant Man United avec des dépenses énormes, Chelsea réalise des bénéfices importants et Aston Villa est averti après la vente de 100 millions de livres sterling de Jack Grealish

in

La fenêtre de transfert d’été est maintenant terminée et toutes les craintes que ce serait un marché calme ont été anéanties.

Les clubs de Premier League ont tout mis en œuvre pour renforcer leurs effectifs pour la campagne 2021/22.

.

Romelu Lukaku a coûté 97,5 millions de livres sterling alors que Chelsea l’a signé de l’Inter Milan

Certains ont dépensé de l’argent avec une vraie liberté, tandis que d’autres ont été un peu plus pragmatiques et ont contré leurs dépenses en déchargeant les joueurs pour des sommes substantielles afin de financer leurs frénésie de manière plus durable.

Alors, quels clubs de Premier League ont eu les meilleures et les pires dépenses nettes cet été ?

talkSPORT a classé les 20 clubs en fonction de ceux qui ont les dépenses nettes les plus élevées, selon le site Web de transfert de football, Transfermarkt.co.uk.

20. Chelsea – Bénéfice de 37,12 millions de livres sterling

.

Chelsea a déboursé 97,5 millions de livres sterling pour ramener Lukaku et il a marqué ses débuts contre Arsenal

C’est remarquable compte tenu de la somme d’argent dépensée pour Romelu Lukaku, mais Chelsea a réalisé un bénéfice important cet été.

Leurs dépenses ont été massivement compensées par les ventes de Tammy Abraham, Kurt Zouma, David Zappacosta, Fikayo Tomori, Victor Moses et Olivier Giroud.

Même les ventes de leurs jeunes joueurs ont rapporté 35 millions de livres sterling.

19. Aston Villa – Bénéfice de 19,26 millions de livres sterling

.

On espère de grandes choses pour une nouvelle signature Buendia à Villa après avoir joué à Norwich la saison dernière dans le championnat

L’équipe de Dean Smith a fait de grosses signatures telles que Ashley Young, Danny Ings, Emi Buendia et Leon Bailey, ce qui leur a coûté un montant important.

Cependant, lorsque vous vendez des joueurs, y compris le transfert de 100 millions de livres sterling de Jack Grealish à Manchester City, il est facile de comprendre pourquoi les dépenses nettes du club sont si faibles.

Engager des joueurs de qualité et ensuite réaliser un bénéfice aussi sain devrait être hautement félicité.

18. Southampton – Bénéfice de 17,45 millions de livres sterling

getty

L’ancien as de l’académie de Newcastle Adam Armstrong a joué dans le championnat avec Blackburn la saison dernière

Southampton a été occupé cet été après avoir ajouté Adam Armstrong, Romain Perraud, Lyanco et Valentino Livramento au club, mais cela a été compensé par leurs dépenses.

Angus Gunn, Mario Lemina, Yannik Vestergaard et bien sûr, Danny Ings ont tous quitté le club, ce qui a permis au club de réaliser un bon profit sur le marché des transferts.

17. Everton – Bénéfice de 5,2 millions de livres sterling

.

Gray a rejoint les Toffees pour 1,5 million de livres sterling du Bayer Leverkusen et il a marqué son premier but pour le club contre Leeds

Everton a gagné plus que ce qu’il a dépensé cet été, mais de justesse.

Les offres à prix réduit pour Demerai Gray, Andros Townsend, Asmir Begovic et Andy Lonergan ont permis de réduire les dépenses au minimum.

Ils ont ensuite obtenu des frais de prêt élevés pour le transfert de Moise Kean à la Juventus.

16. Brighton – Bénéfice de 4,95 millions de livres sterling

.

Potter’s Brighton a maintenu ses dépenses à un faible niveau cet été

Alors que l’équipe de Graham Potter a décidé de signer Enock Mwepu et Kjell Scherpen, le club est très dans le vert grâce à la vente de Ben White à Arsenal.

Gagner de l’argent sur le marché des transferts, c’est bien, mais seulement si l’équipe est capable de progresser avec des performances sur le terrain.

15. Loups – Bénéfice de 4,68 millions

Les loups ont fait des affaires avisées cet été

Les loups ont eu une fenêtre de transfert calme en termes de gros mouvements d’argent, mais ont fait des affaires avisées.

Rafa Mir et Rio Patricio sont partis pour 25 millions de livres sterling avec Rayan Ait-Nouri, Jose Sa et Yerson Mosquera.

14. Watford – Dépenses nettes de 3,83 millions de livres sterling

.

Emmanuel Dennis était l’une des deux stars de Watford à marquer lors de leurs débuts en Premier League

L’équipe nouvellement promue a adopté une approche prudente de la vie sur le marché des transferts cet été.

Imran Louza, Emmanuel Dennis et Moussa Sissoko ont tous coûté de l’argent, mais Ashley Fletcher, Josh King et Danny Rose sont arrivés pour rien.

Will Hughes, Craig Dawson et Ben Wilmot ont tous été vendus, ce qui signifie que les dépenses des Hornets cet été ont été limitées.

13. Liverpool – Dépenses nettes de 6,8 millions de livres sterling

.

Ibrahima Konaté

L’équipe de Jurgen Klopp a dépensé beaucoup pour Ibrahima Konate mais a été silencieuse selon les normes modernes cet été.

Xherdan Shaqiri, Harry Wilson et Taiwo Awoniyi sont partis, ce qui signifie que l’été a été astucieux pour les espoirs du titre.

12. Burnley – Dépenses nettes de 20,34 millions de livres sterling

.

Le patron de Burnley a vraiment remonté l’ambiance avec ses conférences de presse pendant la morosité d’une pandémie mondiale

Les signatures de Maxwel Cornet et Nathan Collins ont coûté un montant substantiel alors que Sean Dyche se tourne vers l’avenir avec ses signatures.

Cependant, ils ont récupéré une partie de ces fonds en vendant Ben Gibson à Norwich City.

11. Norwich City – Dépenses nettes de 24,98 millions de livres sterling

Le patron de Norwich, Daniel Farke

L’équipe de Daniel Farke a été très occupée depuis sa promotion en Premier League et a amené une foule de nouveaux visages à Carrow Road.

Bien que ces accords aient coûté un montant substantiel, ils ont récupéré des frais importants pour Emi Buendia après avoir vendu leur ancien talisman à Aston Villa.

10. Newcastle United – Dépenses nettes de 26,46 millions de livres sterling

.

Willock a finalisé un transfert de 25 millions de livres sterling à Newcastle après une période de prêt impressionnante

St James ‘Park est un endroit instable en ce moment avec des supporters mécontents du manque d’investissement dans l’équipe de jeu et du mauvais leadership de l’équipe.

Le coup coûteux de Joe Willock d’Arsenal est le seul argent qui a changé de mains.

9. Tottenham Hotspur – Dépenses nettes de 30,78 millions de livres sterling

GETTY

Tottenham a signé Bryan Gil cet été

Harry Kane était le sujet de conversation de l’été et le garder était un coup énorme.

Emerson Royal, Bryan Gil et Pape Sarr ont rejoint le club pour des frais importants, mais les départs de Juan Foyth, Toby Alderweireld, Joe Hart et Moussa Sissoko ont fait en sorte que leurs dépenses nettes soient assez faibles.

8. Brentford – Dépenses nettes de 34,38 millions de livres sterling

.

Brentford, dirigé par Thomas Frank, fait les choses différemment et ne se soucie pas de ce que les autres pensent

Ils disent que vous devez investir si vous voulez avoir une chance de survivre à la baisse après la promotion et Brentford a pris en compte ce conseil.

Kristoffer Ajer, Frank Onyeka et Yoane Wissa ont été les grands titres du club.

7. Leicester City – Dépenses nettes de 49,14 millions de livres sterling

Leicester City FC

Le nouvel attaquant de 23 millions de livres sterling Patson Daka a déjà ouvert son compte à Leicester pendant la pré-saison

L’équipe de Brendan Rodgers a de véritables espoirs de se classer parmi les quatre premiers de la Premier League et a cherché à améliorer ses rangs cet été.

Patson Daka, Boubakary Soumare et Jannik Vestergaard ont tous coûté des sommes à sept chiffres.

6. Leeds United – Dépenses nettes de 54,7 millions de livres sterling

. – .

Daniel James a quitté Manchester United pour Leeds le jour de la date limite

Marcelo Bielsa a finalement obtenu son homme le jour de la date limite lorsque Dan James est arrivé de Manchester United.

Junior Firpo, Jack Harrison et Kristoffer Klaesson se sont également joints à nous.

5. West Ham United – Dépenses nettes de 64 millions de livres sterling

Le patron des Hammers, Moyes, s’est précipité pour signer Zouma de Chelsea

West Ham United n’avait pas dépensé beaucoup jusqu’à ces derniers jours lorsqu’ils ont signé Kurt Zouma de Chelsea et Nikola Vlasic du CSKA Moscou.

Les Hammers ont également déboursé des frais de prêt pour Alex Kral et Alphonse Areola.

4. Crystal Palace – Dépenses nettes de 66,09 millions de livres sterling

.

Patrick Vieira prend les commandes du Palace cette saison

Patrick Vieira voulait toujours avoir un impact après avoir pris les commandes de Selhurst Park et il l’a certainement fait.

Marc Guehi, Joachim Andersen, Odsonne Edouard, Michael Olise et Will Hughes ont tous rejoint le club.

3. Manchester City – Dépenses nettes de 73,83 millions de livres sterling

.

Jack Grealish a rejoint Man City pour 100 millions de livres sterling cet été

Un accord de 100 millions de livres sterling pour signer Jack Grealish signifierait toujours que Manchester City avait l’une des dépenses nettes les plus élevées de la Premier League.

Cependant, avec Angelino, Jack Harrison et Lukas Nmecha tous partis pour des frais substantiels, cela signifiait que le club était en mesure de compenser une certaine quantité de ces dépenses.

2. Manchester United – Dépenses nettes de 99,81 millions de livres sterling

GETTY

Les fans de United ont hâte de retrouver Ronaldo

Manchester United est encore devenu grand cet été.

Les accords pour signer Jadon Sancho et Raphael Varane ont tous deux été extrêmement coûteux, tandis que Cristiano Ronaldo est également revenu pour environ 20 millions de livres sterling.

La sortie de Dan James a permis de gagner de l’argent, mais les supporters espèrent que leurs dépenses pourront les rapprocher du titre de Premier League.

1. Arsenal – Dépenses nettes de 121,23 millions de livres sterling

.

La signature de 50 millions de livres sterling d’Arsenal, Ben White, n’était pas disponible pour leur match contre Chelsea ou Man City

Arsenal aura beaucoup à répondre s’il n’a pas une saison réussie après avoir obtenu les plus grosses dépenses nettes de la ligue cet été.

Ben White, Martin Odegaard, Aaron Ramsdale, Takehiro Tomiyasu, Albert Sambi Lakonga et Nuno Tavares ont coûté énormément d’argent au club.

Mikel Arteta a besoin de son investissement majeur pour sortir.