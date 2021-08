Arsenal envisage de doubler le raid pour garantir les signes de la «cible numéro un»

in

Arsenal pourrait tenter d’acquérir un deuxième joueur dans l’espoir que leur package de transfert combiné soit une offre que le club du duo ne peut tout simplement pas refuser, selon plusieurs rapports.

Arsenal réorganisent tranquillement leur équipe avec un œil sur l’avenir en fonction du profil de leurs signatures. Ben White, Albert Sambi Lokonga et Nuno Tavares sont tous arrivés, et le plus âgé de ce trio n’a que 23 ans (White).

Les Gunners restent inébranlables dans leur désir de débarquer James Maddison malgré le fait que l’accord soit semé de difficultés.

Le meneur de jeu de Leicester a les meilleures années de sa carrière devant lui, ce que l’on peut également dire pour leur meilleure cible entre les bâtons.

Malgré spéculations sur l’intérêt pour Andre Onana de l’Ajax, un mouvement pour Aaron Ramsdale a toujours paru le pari le plus probable.

En effet, le Les artilleurs ont été repoussés dans leurs efforts pour signer le bouchon de Sheffield Utd en juillet. Néanmoins, Football London a réaffirmé que le joueur de 23 ans était sa “cible numéro un” au poste de gardien de but.

Les Blades auraient tenu bon dans l’espoir d’obtenir des frais élevés de 40 millions de livres sterling. Le Star insiste sur le fait qu’Arsenal n’a “aucune intention” d’étendre son offre aussi loin.

Cela ne signifie pas pour autant qu’ils ont renoncé à obtenir la signature de Ramsdale. Au lieu de cela, le point de vente déclare qu’il pourrait redoubler d’efforts en augmentant son offre dans le cadre d’un double accord qui inclurait également Sandre Bergé déménager dans le nord de Londres.

Le Norvégien a constamment été lié aux Gunners après la relégation de Sheffield Utd la saison dernière.

L’intérêt pensait avoir diminué, mais le Star suggère que le milieu de terrain combatif est de retour à l’ordre du jour de Mikel Arteta.

En tant que tel, l’idée d’une folie de 50 millions de livres sterling pour faire atterrir les deux cibles a été vantée. Aucun des deux joueurs ne ferait pression pour un mouvement, et le patron des Blades, Slavisa Jokanovic, a récemment déclaré qu’il était “satisfait de leur professionnalisme” au milieu de l’intérêt.

Néanmoins, un package de transfert totalisant 50 millions de livres sterling pourrait être difficile à refuser pour un club de championnat.

Leicester n’est pas impressionné par les poids d’Arsenal Maddison

Pendant ce temps, Leicester City a rejeté la dernière offre d’Arsenal pour le milieu de terrain James Maddison, selon un rapport.

“Arsenal poursuit un accord” pour le milieu de terrain offensif, selon The Guardian. Alors que football.london et Football Insider suggèrent qu’Arteta a Maddison au premier plan de sa réflexion.

Maddison serait impatient de se lancer sur la scène internationale et pense qu’un déménagement à Arsenal pourrait l’élever. Cependant, Leicester – qui s’est qualifié pour la Ligue Europa – n’est pas sous pression pour vendre

Néanmoins, Arsenal a été encouragé par Maddison et Football Insider suggère que les Gunners ont en fait déposé une offre en espèces, avec Reiss Nelson et Ainsley Maitland-Niles.

Cela a été rejeté par Leicester, qui n’a “aucun intérêt” pour le duo d’Arsenal. Le magasin affirme également que le prix de Leicester pour Maddison est de 70 millions de livres sterling.

