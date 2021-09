Arsenal envisage déjà de vendre Bernd Leno l’été prochain

in

Photo de David Price/Arsenal FC via .

Le gardien d’Arsenal, Bernd Leno, risque désormais d’être vendu après que les Gunners ont indiqué qu’Aaron Ramsdale était leur nouveau bouchon de premier choix.

C’est selon le Daily Mail, qui affirme que Leno est maintenant prêt pour la sortie à la fin de la saison.

Nous ne sommes peut-être qu’à un mois environ de la nouvelle saison, mais Arsenal envisage déjà de vendre Leno l’été prochain.

Leno a encore un peu moins de deux ans sur son contrat. L’été prochain sera peut-être le bon moment pour vendre avant qu’il ne parte pour rien en 2023.

7 clubs de football avec des politiques de transfert restrictives

BridTV

4747

7 clubs de football avec des politiques de transfert restrictives

859451

859451

centre

13872

Leno affronte le début de la fin à Arsenal

Il n’y a pas si longtemps, Leno était qualifié d'”exceptionnel” par son coéquipier d’Arsenal, Kieran Tierney.

Signé du Bayer Leverkusen en 2018, Leno a accumulé 120 apparitions pour Arsenal.

Il a fait arrêt après arrêt pendant ce temps, mais le tout sans être entièrement convaincant.

Être mis au banc contre Norwich City samedi. Aaron Ramsdale a maintenant pris sa place, et on prétend qu’il gardera sa place pour aller de l’avant.

L’Allemand doit maintenant s’asseoir sur le banc cette saison. Il est facile de comprendre pourquoi Leno et Arsenal penseraient que l’été prochain est le bon moment pour rompre.

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

La décision d’Edu a indiqué la sortie de Leno

Arsenal avait besoin d’un autre gardien de but cet été, mais Edu a dépensé plus que prévu en signant Ramsdale.

Cela a immédiatement semblé être l’indication que Leno partirait dans un proche avenir.

Peu de gens s’attendaient vraiment à ce que Ramsdale prenne la place de Leno dans un mois.

Peut-être que Leno pourra réintégrer l’équipe d’Arsenal, mais cela semble peu probable.

Arsenal se préparait apparemment à la sortie éventuelle de Leno lorsqu’ils ont dépensé beaucoup pour Ramsdale.

Ce processus semble maintenant avoir été accéléré et Leno jouera sûrement ailleurs la saison prochaine.

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Dans d’autres nouvelles, ‘Oh my’: certains fans de Crystal Palace discutent de ce que Townsend a dit à propos de Hodgson hier soir