Arsenal envisage le “nouveau Zlatan Ibrahimovic” Alexander Isak mais l’attaquant suédois qui joue à l’Euro 2020 veut rester à la Real Sociedad cet été

Alexander Isak pourrait devenir l’un des attaquants les plus recherchés du football mondial s’il continue d’impressionner à l’Euro 2020 cet été.

L’attaquant suédois, 21 ans, avait l’air d’une perspective formidable alors qu’il menait la ligne contre l’Espagne lors du match nul et vierge de lundi.

Isak a bien performé lors du premier match de l’Euro 2020 de la Suède et n’a pas eu de chance de ne pas marquer, tandis que sa supercherie a presque conduit Marcus Berg à frapper un vainqueur improbable

Une nation entière se tourne vers Isak, 21 ans, pour réussir cet été

Il n’a pas marqué mais s’est approché de près en première mi-temps à Séville alors que son effort frappait Diego Llorente, touchait le poteau et tombait dans les bras reconnaissants du gardien espagnol Unai Simon.

La performance d’Isak ne surprendra pas tous ceux qui regardent le football espagnol.

Grand, rapide et prolifique, il a été électrique pour la Real Sociedad cette saison, marquant 17 buts et couronné meilleur jeune joueur de LaLiga en 2020/21.

Isak a déjà participé à plus de 150 matchs au cours de sa carrière et a joué dans quatre pays différents : la Suède, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne.

L’Espagne aurait su à quoi s’attendre avec Isak mais il a quand même causé beaucoup de problèmes aux défenseurs

Après avoir fait irruption sur la scène de l’AIK, il a marqué son premier but professionnel à seulement 16 ans et a rapidement remporté le titre de “nouveau Zlatan Ibrahimovic” de la Suède.

L’excitation autour de lui s’est encore accrue lorsqu’il a marqué ses débuts en Suède à 17 ans, devenant ainsi le plus jeune buteur de son pays.

Après avoir marqué dix buts dans l’élite suédoise en 2016, il a été courtisé par le Real Madrid, mais Isak a plutôt choisi de rejoindre le Borussia Dortmund en janvier 2017, pour un contrat de 9 millions d’euros.

Le développement d’Isak a quelque peu stagné en Allemagne alors qu’il n’a disputé que cinq matches de Bundesliga au cours des 18 prochains mois et n’a jamais trouvé le chemin des filets pour Dortmund.

Isak n’a duré que deux ans au Westfalenstadion, mais le bon connaisseur de Dortmund s’est assuré qu’une clause de rachat était insérée dans son contrat en Espagne.

Il a été prêté à Willem II en 2018/19 et a illuminé la ligue néerlandaise, marquant 13 buts en 16 apparitions, ce qui lui a valu d’être transféré à la Real Sociedad.

Il s’est bien installé, marquant 16 buts lors de sa première saison en Espagne, dont deux lors d’une victoire contre le Real Madrid en route pour remporter la Copa del Rey.

Sa deuxième saison l’a vu ajouter un seul but de plus à son décompte 2019/20, cependant, ils étaient tous en Liga. Isak a connu une séquence de six matchs consécutifs où il a trouvé le chemin des filets la saison dernière.

Isak avait bien géré toutes les pressions du football ces dernières saisons, mais cet été apporte un nouveau type de pression. Considéré comme l’héritier présomptif d’Ibrahimovic, une blessure de l’attaquant vétéran, qui l’a exclu du tournoi, signifie qu’une nation entière se tourne désormais vers le joueur de 21 ans.

Ibrahimovic est connu pour être flamboyant et franc. Isak a une personnalité différente mais pourrait être tout aussi efficace sur le terrain

Ibrahimovic n’a pas parlé publiquement de jusqu’où la nouvelle star suédoise peut aller, mais il semble le noter très bien avec Tuttosport, par Dream Team, rapportant qu’Ibrahimovic a dit à l’agent Mino Raiola de recommander Isak aux anciens clubs Juventus et PSG.

L’Athletic rapporte qu’Arsenal est intéressé par la signature d’Isak avec le directeur technique Edu, qui serait un grand admirateur de lui.

Il dispose d’une clause libératoire de 70 millions d’euros, tandis que le Borussia Dortmund, qui l’a vendu en 2019, dispose d’une clause de rachat de 30 millions d’euros.

Cependant, les Gunners devront peut-être attendre un peu avant de pouvoir penser à signer Isak, qui a exclu un éloignement de la Real Sociedad cet été.

“J’ai un contrat en cours et mon plan est de rester à la Real Sociedad”, a-t-il déclaré ce week-end.

Mais s’il continue à tirer pour le club et le pays, quand le moment sera venu pour Isak, il y aura sans aucun doute plus d’options pour lui qu’Arsenal.

Isak est sous contrat à la Real Sociedad jusqu’en juin 2024 et fera sûrement un grand pas à l’avenir