Le Bayern Munich et Jerome Boateng se sépareront après cette saison, mais il ne semble pas que le défenseur central de 32 ans soit destiné à terminer sa carrière dans une ligue de retraite.

Non, Boateng suscite un intérêt majeur de la part de la Premier League. Tottenham Hotspur est le club le plus activement lié à Boateng, tandis que Chelsea et Manchester United s’intéressaient auparavant au défenseur.

Maintenant, cependant, Arsenal est le dernier club de puissance à montrer de l’intérêt pour Boateng (par The Express):

Arsenal espère battre son rival amer Tottenham à la signature estivale de Jerome Boateng sur un transfert gratuit, selon les rapports. Le joueur de 32 ans quittera le Bayern Munich à la fin de la campagne après qu’il ait été officiellement annoncé qu’il ne se verrait pas proposer de prolonger son contrat actuel. Arsenal semble prêt à devenir le prochain club à entrer dans la course à sa signature dans les mois à venir, selon Sky Sport Germany. Les Gunners sont fermement en lice pour décrocher le défenseur central expérimenté, mais on prétend que les Spurs sont en pole position pour sécuriser ses services. Boateng serait désireux de revenir en Premier League après avoir quitté Manchester City pour rejoindre le Bayern il y a dix ans.

Boateng en tant qu’artilleur? Dis que ce n’est pas le cas.