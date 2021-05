“Arsenal est le plus grand club de Londres” malgré la victoire de Chelsea en Ligue des champions

Chelsea a été salué comme le plus grand club de Londres après que les hommes de Thomas Tuchel ont levé la Ligue des champions pour la deuxième fois de leur histoire.

Cependant, même l’ancien as de Tottenham, Jamie O’Hara, a été forcé d’admettre que c’est un tas d’ordures, insistant sur le fait que son grand rival Arsenal est facilement le meilleur de la capitale.

Il y a plus d’appels pour que Chelsea soit considéré comme le plus grand club de Londres après avoir remporté la Ligue des champions pour la deuxième fois

Les Bleus ont battu tous les pronostics samedi en bouleversant Manchester City, champion en fuite de Premier League, triomphant de l’équipe de Pep Guardiola en Coupe d’Europe.

C’est le dernier chapitre de la remarquable histoire à succès du club de l’ouest de Londres sous le propriétaire Roman Abramovich, qui a maintenant remporté 17 trophées, dont cinq titres de Premier League et maintenant deux Ligues des champions, depuis l’achat des Blues en 2003.

Il est clair que Chelsea a été la force dominante à Londres à l’époque d’Abramovich, le milliardaire russe apportant un énorme coup de pouce au statut du club.

L’animateur de talkSPORT et ancien attaquant des Blues Tony Cascarino a expliqué après la victoire finale de samedi soir à Porto comment l’ancien propriétaire Ken Bates prévoyait que Chelsea soit le plus grand de Londres, ce qui, selon lui, a certainement été atteint avec leur deuxième titre en Ligue des champions faisant pencher la balance des pouvoirs dans la capitale.

Abramovich a mené Chelsea à deux victoires en Ligue des champions depuis qu’il a repris le club en 2003

“Ken Bates a déclaré:” Ce n’est peut-être pas avec moi, mais Chelsea peut devenir le plus grand club de Londres “, a déclaré l’hôte du Weekend Sports Breakfast.

«Je pense qu’il est difficile de débattre de leur succès au cours de la dernière décennie, ce sont certainement les réalisations dont il a parlé ont été servies. Ils ont fait ça.

Mais les livres d’histoire disent le contraire.

Arsenal est historiquement une institution massive du football anglais, qu’il est facile d’oublier après que les hommes de Mikel Arteta aient terminé huitième de la Premier League cette saison.

Ils éclipsent Chelsea en nombre de titres de champion remportés [13 to 6] et aussi dans les victoires en FA Cup [a record 14 to 8].

Arsenal a remporté un record de 14 victoires en FA Cup et a également remporté 13 titres de haut vol, mais n’a pas été champion de Premier League depuis 2003/04

Trevor Sinclair pense que le doublé de Chelsea en Ligue des champions signifie désormais qu’ils ont pris le manteau du plus grand club de Londres.

“Je pense qu’il y en a”, a déclaré Sinclair lors du petit-déjeuner talkSPORT de lundi.

“Ce qu’ils ont accompli au cours des dix dernières années a été incroyable, je pense que le stade a besoin de travail mais Cobham est incroyable en tant que centre d’entraînement, vous regardez l’équipe de jeu et ce qu’ils ont accompli au cours des dix dernières années.

«Vous devez les considérer comme le meilleur club de Londres. Je pense que Tottenham a un long chemin à parcourir, ils ont le meilleur stade, évidemment, mais ils ont un long chemin à parcourir pour égaler ce que fait Chelsea.

“Et Arsenal est évidemment un énorme club de football, mais ils ne le font pas sur le terrain, et à moins qu’ils ne commencent à investir dans leur personnel de jeu, ils ne seront pas le n ° 1 à Londres.

“Il y a beaucoup de grands clubs à Londres, mais je pense que Chelsea ouvre la voie.”

Kai Havertz a marqué le but décisif de la victoire alors que Chelsea battait Man City pour remporter la Ligue des champions pour la deuxième fois. Arsenal n’a jamais remporté la Coupe d’Europe ou la Coupe UEFA/Europa League de son histoire.

Mais même l’ancien as des Spurs O’Hara a été contraint d’admettre que ses anciens rivaux Arsenal détenaient toujours la couronne de la capitale, insistant sur le fait que vous ne pouvez pas discuter avec l’histoire.

“Je ne suis pas d’accord, désolé Trev”, a-t-il déclaré.

«Je suis un fan des Spurs, mais vous ne pouvez pas ignorer le fait qu’Arsenal est le plus grand club de Londres.

« Si vous allez sur l’histoire, un vrai succès sur un club de football, une base de fans et tout ce qui vient avec un club de football, je suis désolé…

« Chelsea est le club le plus titré de Londres en ce moment, nous le savons, ils ont un propriétaire milliardaire et ils sont le club le plus titré… »

Chelsea vs Londres – Le plus grand club de Londres ?

Chelsea – 30 trophées :

Premier League/Première Division : 6

Coupe d’Angleterre : 8

Coupe EFL : 5

Bouclier de la communauté: 4

Ligue des champions: 2

Ligue Europa : 2

Coupe des vainqueurs de coupe de l’UEFA : 2

Supercoupe de l’UEFA : 1

Arsenal – 47 trophées :

Première Division/Première Ligue : 13

Coupe d’Angleterre : 14 (record)

Coupe EFL: 2

Bouclier de la communauté: 16

Coupe des vainqueurs de coupe de l’UEFA : 1

Coupe d’Europe des Foires : 1

Sinclair a répondu : « Mais combien de décennies devez-vous revenir en arrière pour commencer à mettre en jeu les résultats et l’argenterie d’Arsenal ?

« C’est un argument ridicule ! »

O’Hara a répondu : « Vous pouvez considérer cela comme un argument stupide parce que ce sont tous les deux d’énormes clubs de football, mais en fin de compte, si vous demandez qui est le plus grand, qui est le plus grand club de Londres, c’est Arsenal !

«Ils ont remporté le plus de trophées, ils ont été le club le plus titré.»

De quel côté êtes-vous?

