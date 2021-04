Arsenal est maintenant “ Banter FC ”, les joueurs de la Ligue du dimanche ont de meilleures statistiques qu’Aubameyang, Arteta dépend trop de Saka et quelque chose doit changer

Arsenal n’est plus qu’une source de blagues pour d’autres clubs et fans.

C’est le verdict brutal de l’hôte de talkSPORT et ancien défenseur de Chelsea Jason Cundy, qui dit que les Gunners sont l’ombre de la grande équipe qu’ils étaient sous George Graham et Arsène Wenger.

C’était une autre nuit à oublier pour Arsenal

Une tête d’arrêt de Tomas Holes a refusé aux hommes de Mikel Arteta une victoire bienvenue pour laisser leur match de quart de finale de la Ligue Europa avec Slavia Prague fermement dans la balance à 1-1.

Et dans une discussion passionnée sur le Sports Bar jeudi soir avec le co-animateur Andy Goldstein, Cundy s’est laissé déchirer du côté nord de Londres.

BANTER CLUB

“Je les regarde maintenant et ils sont Banter FC”, a déclaré Cundy.

«C’est un club de football que tous les autres clubs regardent et dont ils peuvent rire.

«C’est un club qui a une énorme réputation et une énorme histoire: remporter des titres de champion, recruter des joueurs de classe mondiale.»

Cundy avait également des questions sur Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été déposé sur le banc par Arteta pour le choc contre Emirates jeudi soir.

talkSPORT

Cundy a donné une évaluation cinglante de l’équipe actuelle d’Arsenal

Aubameyang a été présenté à 12 minutes de la fin, mais c’est son collègue remplaçant Nicolas Pepe qui a saisi ce qu’il pensait être le but gagnant.

«Je les regarde maintenant et il ne peut même pas jouer son capitaine», a-t-il ajouté. «Il ne peut pas le choisir à cause des performances qu’il donne.

«Vous regardez leur capitaine qui a le plus d’argent… il se promène comme s’il s’en fichait.

«J’adorerais savoir ce que les fans d’Arsenal en pensent.

«C’est leur capitaine. Il sort du banc et la première chose qu’il fait est de rater une chance qu’il devrait engloutir.

“Il devrait marquer ça – c’est ce pour quoi il a payé – et ensuite ils concéderont vers la fin.”

LIGUE DU DIMANCHE AUBA

Au sujet du skipper, Mike a téléphoné à talkSPORT pour lui faire remarquer à quel point Aubameyang était pauvre pour l’argent qu’il a payé – apparemment 350000 £ par semaine.

Il est si mauvais, il a révélé qu’il avait plus confiance en ses copains amateurs qui marquaient les chances qu’il manquait.

Quelque chose ne va pas au club et les fans ont dit à talkSPORT que les choses devaient changer

«Je joue pour une équipe de la Ligue du dimanche appelée Honeywell et [teammate] Ryan McNulty marque plus de buts que lui.

«Depuis le redémarrage [after lockdown restrictions were lifted] il a disputé quatre matchs et marqué huit buts », déclarant aux hôtes qu’il préférerait le voir jouer pour Arsenal en ce moment.

“Aubmeyang a l’air d’avoir perdu la tête”, a poursuivi le Gooner frustré.

Les joueurs sont à blâmer

«Nous devons changer quelque chose», a déclaré Steve le fan d’Arsenal à talkSPORT.

«Nous avons blâmé Wenger, nous blâmons Arteta mais pour moi, ce sont les joueurs. Ce sont les mêmes joueurs qui ont ruiné Wenger – Lacazette, Aubameyang, Xhaka – c’est la même vieille chose.

«Nous sommes le plus grand club de Londres, le troisième plus grand du pays après Man United et Liverpool – cela ne devrait pas se produire à la taille de notre club.

«Nous avons 60 000 fans chaque semaine et la seule équipe, je sais, dans le pays qui échoue depuis 2004. Mais nous sommes toujours engagés et toujours là.

TROP FIER SUR LES ENFANTS

Cundy pense que trop de pression a été exercée sur les épaules de la jeune starlette Bukayo Saka.

“Je regarde Arsenal et c’est un club de football qui passe d’un résultat ou d’une situation à l’autre”, a-t-il expliqué.

«Il n’y a pas d’acier à leur sujet, ils n’ont aucun but.

Saka est devenu indispensable pour Arsenal

«Vous obtenez le résultat ou la performance étrange … vous pourriez même obtenir le mois impair – à Noël, ils ont battu ma foule, ils ont été brillants contre Chelsea.

«Ils ont amené certains des jeunes joueurs – [Emile] Smith Rowe et Saka – et ils ont été superbes.

«Ils ne devraient pas leur répondre. Saka a été l’un des meilleurs, sinon leur meilleur joueur cette saison.

«Ils ont un jeune enfant qui les entraîne.

«C’est juste un club de football dont je ne sais pas qui ils sont ni où ils vont.

«Quand je jouais à Arsenal et [walk through Highbury’s] les salles de marbre, vous savez ce qu’était Highbury – «L’Arsenal», ils les appelaient.

«Vous connaissiez le club et vous saviez à quoi vous affrontiez.»

Le favori d’Arsenal, Martin Keown, pense que la défaite 3-0 à Liverpool a été la pire du règne de Mikel Arteta et que le capitaine Aubameyang aura peut-être besoin de temps sur le banc.