Arsenal est soutenu pour rivaliser avec Man City, Chelsea et Liverpool pour les grands honneurs s’ils signent  » deux ou trois joueurs  » alors que Tony Cascarino salue des  » joueurs passionnants  » qui pourraient les conduire vers une nouvelle ère de succès

Arsenal semble prêt pour un avenir très brillant, mais seulement s’il peut continuer à faire des signatures impressionnantes dans la fenêtre de transfert.

C’est le point de vue de l’ancien attaquant de Chelsea, Tony Cascarino, qui a déclaré à talkSPORT que l’équipe de Mikel Arteta pourrait concourir pour des honneurs majeurs grâce à ses « joueurs passionnants ».

.

L’avenir d’Arsenal s’annonce très prometteur grâce à leurs jeunes prometteurs et il pourrait s’améliorer encore s’ils font les bonnes signatures

Alors qu’ils sont repartis sans rien contre Manchester City samedi, les Gunners ont été très impressionnants pendant une grande partie de leur match contre les Champions et les leaders en fuite.

Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard et Emile Smith Rowe excellent tous dans les premiers stades de leur développement et Cascarino pense qu’ils pourraient former une équipe qui pourrait commencer à défier City, Chelsea et Liverpool pour les titres.

« Si Arsenal cet été a un autre bon été de recrutement où ils amènent de nouveaux joueurs, deux ou trois, imaginez à quel point ils peuvent être bons l’année prochaine? » Cascarino a déclaré à talkSPORT.

« Pour moi, ils sont à un transfert d’avoir une équipe capable de défier et de se rapprocher car ils ont beaucoup de joueurs passionnants. »

.

Ramsdale, une signature estivale 2021 a été très impressionnante pour les Gunners cette saison

Les Gunners ont été les plus gros dépensiers de la fenêtre de transfert d’été 2021, ayant généré une dépense nette de plus de 120 millions de livres sterling.

Compte tenu des finances qui devraient être disponibles pour Arteta dans la fenêtre de janvier 2022 via le propriétaire Stan Kroenke, l’avenir s’annonce très excitant pour Arsenal qui pourrait mettre fin à sa sécheresse tant attendue pour un titre de Premier League.