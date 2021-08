Arsenal est sur le point d’accorder des retrouvailles avec le premier des quatre accords en cours

in

Arsenal a l’intention de se débarrasser de quatre autres étoiles avant la fermeture de la fenêtre de transfert, et un accord pour le prénom de cette liste serait “fermé”.

Arsenal ont été soutenus ces derniers jours par l’annonce de la double capture de Martin Odegaard et Aaron Ramsdale. Odegaard est arrivé avec un contrat permanent d’une valeur initiale de 35 millions d’euros après avoir excellé en prêt la saison dernière.

Ramsdale, quant à lui, a remis aux Gunenrs un montant initial de 24 millions de livres sterling et, à ce prix, devrait avoir de nombreuses opportunités pour devenir le nouveau gardien de but n ° 1 du club.

Les dépenses estivales du club dépassant désormais 125 millions de livres sterling, de nouvelles arrivées sembleraient peu probables cet été.

Au lieu de cela, le club a les yeux fermement fixés sur la réduction de la graisse de son équipe.

Nous avons rapporté vendredi trois premiers joueurs d’Arsenal ont été mis en vente. Une source de confiance Fabrizio Romano a récemment confirmé que le trio (Willian, Hector Bellerin et Lucas Torreira) est excédentaire par rapport aux besoins.

Cependant, l’Italien a également noté que l’arrière latéral Sead Kolasinac était à gagner. Et selon Romano, le Bosniaque de 28 ans pourrait bientôt être prêt pour des retrouvailles avec l’ex-artilleur qui divise, Mesut Ozil.

Romano a tweeté des discussions “en cours” entre Arsenal et Fenerbahce au sujet de l’arrière gauche. Football London va encore plus loin, affirmant qu’un accord est « proche » d’être conclu.

La nature exacte de l’accord n’est pas précisée par les deux sources. Cependant, avec seulement un an restant sur son contrat, un prêt ou un accord permanent indiquerait apparemment que Kolasinac a joué son dernier match pour Arsenal.

Il a passé la saison dernière en prêt avec Schalke, mais leur relégation de la Bundesliga a anéanti tout espoir de rendre son passage permanent.

Ozil aurait donné son “sceau d’approbation” aux chefs de Fenerbahce pour une décision de Kolasinac.

Arteta plaide pour du “temps” pour une nouvelle signature

Pendant ce temps, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, dit que Ramsdale aura besoin de temps pour réaliser son fantastique potentiel.

“Aaron est un jeune gardien de but vraiment talentueux avec une grande expérience”, a déclaré Arteta lors de sa conférence de presse d’avant Chelsea vendredi.

« Il va apporter de la concurrence, c’est ce que nous voulons. Concurrence saine, compétition de qualité. On voulait un gardien là-bas et on a fini avec Aaron.

« Laissez-lui un peu de temps. C’est un jeune gardien avec un grand potentiel.

L’arrivée de Ramsdale pourrait déclencher la fin du gardien de but suppléant Runar Alex Runarsson dans le nord de Londres.

