Arsenal est sur le point de signer Alexander Isak de la Real Sociedad alors que Mikel Arteta identifie le remplaçant du capitaine en exil Pierre-Emerick Aubameyang

Arsenal est « sur le point » de signer l’attaquant de la Suède et de la Real Sociedad Alexander Isak.

Les Gunners seraient à la recherche d’un remplaçant pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été démis de ses fonctions de capitaine en décembre dernier.

GETTY

Isak serait-il en route pour le nord de Londres ?

Mikel Arteta n’a pas l’international gabonais dans ses plans à long terme et il est donc prêt à écouter les offres du joueur de 32 ans, dont le contrat actuel expire en 2023.

Isak, cependant, est devenu le favori pour remplacer Aubameyang, selon des informations espagnoles.

El Nacional, (via The Sun), affirme que le Suédois est » aimé » d’Arsenal et ajoute que le club est » proche » de signer le joueur de 22 ans.

Isak a été un énorme succès pour la Real Sociedad l’année dernière, marquant 17 buts en 34 matches de Liga.

getty

Aubameyang pourrait même se diriger vers la porte de sortie en janvier

Il a également impressionné pour la Suède à l’Euro 2020, bien qu’il n’ait pas trouvé la feuille de match en quatre apparitions.

Cette saison, sa forme a été moins prolifique, avec quatre buts en 16 apparitions jusqu’à présent.

Néanmoins, il attire toujours les regards admiratifs d’un certain nombre de clubs, Barcelone se disant également passionnée par le joueur.

Sur les rumeurs le liant à Arsenal, le jeune homme de 22 ans a déclaré à The Independent en novembre : « Je suis bien placé en ce moment, je suis très heureux, mais un jour ce serait bien de jouer aussi en Angleterre.

.

Isak, qui a gagné des comparaisons avec Zlatan Ibrahimovic, a été lié à Arsenal

«Ils ont six ou sept des plus grands clubs du monde, c’est un très haut niveau, et bien sûr un jour ce serait une alternative.

« Chaque joueur veut être la meilleure version d’eux-mêmes et atteindre le plus haut niveau possible.

« J’ai des attentes pour moi-même que j’essaie de réaliser, alors nous verrons où le voyage me mènera à l’avenir. »

