Arsenal et Everton se joignent à la poursuite de la star montante des États-Unis ayant une fantastique Gold Cup

Arsenal et Everton gardent un œil sur Matthew Hoppe, 20 ans, qui participe actuellement à un tournoi révolutionnaire à la Gold Cup.

L’Américain n’a fait ses débuts aux États-Unis que plus tôt ce mois-ci, mais a immédiatement impressionné la compétition. Il a fourni une passe décisive alors que les États-Unis ont battu 6-1 la Martinique dans le groupe B.

Hoppe a ensuite marqué le but vainqueur lors de la victoire 1-0 en quart de finale contre la Jamaïque avant de commencer le triomphe 1-0 en demi-finale contre le Qatar.

L’attaquant devrait remporter sa cinquième sélection contre le Mexique en finale de la Gold Cup dimanche.

Hoppe a vu sa première saison de football senior se terminer en relégation alors que Schalke était descendu en Bundesliga 2.

Mais ses performances en Allemagne ont attiré l’attention de plusieurs équipes de Premier League. Tottenham était auparavant lié au jeune et maintenant le journaliste Grant Wahl dit Arsenal et Everton sont également intéressés.

Il a déclaré via Twitter: “Entendre Matthew Hoppe (qui a une bonne Gold Cup) suscite maintenant l’intérêt d’Arsenal et d’Everton. Il semble probable qu’il quittera Schalke après la Gold Cup.

Hoppe a fait la une des journaux après avoir réussi un triplé contre Hoffenheim lors de son deuxième départ pour Schalke en janvier.

L’avant-centre serait probablement un remplaçant s’il déménageait dans l’un des trois clubs anglais susmentionnés.

Malgré sa performance fulgurante contre Hoffenheim, il n’a marqué qu’une fois de plus toute la saison.

Cependant, il a la jeunesse de son côté. Et avec Schalke maintenant en deuxième division allemande, il ne coûtera peut-être pas trop cher non plus.

