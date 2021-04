Arsenal et Fulham font match nul 1-1 à l’Emirates Stadium

18/04/2021 à 16:37 CEST

le Arsenal et le Fulham a égalé un dans le match qui s’est tenu ce dimanche dans le Emirates Stadium. le Arsenal est venu au match avec un moral renforcé après avoir battu à domicile par 0-3 à Sheffield United. Du côté des visiteurs, le Fulham perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Tottenham Hotspur et était sur une séquence de cinq défaites consécutives. Avec ce résultat, l’équipe locale a été placée en neuvième position, tandis que le Fulham il est resté à la dix-huitième place à la fin du match.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste sur la cible, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même score 0-0.

Après la mi-course du match, dans la seconde mi-temps est venu le but pour lui Fulham, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but du point de penalty de Josh maja à la minute 59. L’équipe ‘Gunners’ a égalisé grâce à un but de Nketiah dans le temps additionnel, en particulier en 97, concluant le match avec un score final de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Arsenal qui sont entrés dans le jeu étaient Thomas, Pépé Oui Nketiah remplacer Elneny, Bellerín Oui Lacazette, tandis que les changements dans le Fulham Ils étaient Roseau, Loftus-Cheek Oui Bryan, qui est entré pour remplacer Lookman, Josh maja Oui Cavaleiro.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Fulham (Andersen, Zambo Anguissa Oui Aréole), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Fulham il se situait à la dix-huitième place du tableau avec 26 points, à la place de relégation en Deuxième Division. Pour sa part, Arsenal Avec ce point atteint, il a atteint la neuvième place avec 45 points après le duel.

Fiche techniqueArsenal:Ryan, Gabriel Magalhães, Holding, Xhaka, Bellerín (Pépé, min 68), Ceballos, Elneny (Thomas, min 68), Smith-Rowe, Martinelli, Saka et Lacazette (Nketiah, min 70)Fulham:Areola, Tosin Adarabioyo, Andersen, Robinson, Aina, Lemina, Zambo Anguissa, Lookman (Reed, min 69), Reid, Cavaleiro (Bryan, min 84) et Josh Maja (Loftus-Cheek, min 77)Stade:Emirates StadiumButs:Josh Maja (0-1, min.59) et Nketiah (1-1, min.97)