Arsenal et Leicester repoussés alors que Prem ace est «installé» dans le club actuel

Arsenal et Leicester devront rechercher des alternatives de transfert après avoir été repoussés dans leurs tentatives de décrocher un ailier de Premier League.

Les Gunners semblent être frustrés par l’échec de la signature de 72 millions de livres sterling de Nicolas Pepe. Il a montré un aperçu de son talent mais n’a jamais vraiment été à la hauteur de son énorme prix.

Le joueur de 26 ans est désormais en disgrâce sous Mikel Arteta, après avoir été maintenu sur le banc lors des cinq derniers matches de championnat d’Arsenal.

Les jeunes Bukayo Saka, Emile Smith Rowe et Gabriel Martinelli brillent tout en se partageant les tâches sur les flancs.

Saka et Martinelli ont commencé le voyage de lundi à Everton. Martin Odegaard a donné l’avantage à Arsenal, mais ils ont été repoussés par la tête de Richarlison à la 80e minute.

Un but tardif de Demarai Gray a donné à Rafa Benitez une victoire bien méritée, tout en laissant les hommes d’Arteta à la septième place.

Des rapports en octobre suggéraient la tenue du nord de Londres espéraient signer Mohamed Elyounoussi de Southampton. Leicester de Brendan Rodgers était considéré comme le principal rival pour sa signature.

Cependant, l’international norvégien insiste sur le fait qu’il est heureux à St Mary’s. Il a dit (via The Sun): « Ma famille aime ça ici. Nous sommes installés maintenant et ma fille vient de trouver une crèche, nous sommes donc de retour à notre place.

Elyounoussi a coûté 16 millions de livres sterling aux Saints en juin 2018, lorsqu’il a rejoint l’équipe suisse du FC Bâle. Cependant, il a été envoyé au Celtic pour un prêt de deux ans la saison suivante après avoir échoué à avoir un impact réel.

La star est désormais de retour dans le giron de Ralph Hasenhuttl. « Je ne connais pas beaucoup de joueurs qui ont été envoyés sur deux saisons de prêt et qui reviennent ensuite pour faire partie de l’équipe », a-t-il ajouté.

« Cela montre la conviction que le club et le manager ont en moi pour me donner une seconde chance. »

Sept joueurs Antonio Conte pourraient signer pour Tottenham en janvier

Neville met en garde Arteta contre le « problème » d’Arsenal

Pendant ce temps, l’expert Gary Neville estime que la relation entre Arteta et le skipper Pierre-Emerick Aubameyang pourraient tourner au vinaigre.

L’attaquant a vu sa place en équipe première prise par Alexandre Lacazette lundi soir. Il n’a pas atteint le terrain avant les cinq dernières minutes à Goodison Park.

« Il y aura un problème avec Aubameyang après ce match », a déclaré Neville. « Je ne pense pas qu’il aimera l’idée de [Eddie] Nketiah arrive [before him]. Je ne pense pas qu’il aimera l’idée d’être un sous-marin.

Élaborant sur la question de savoir s’il pourrait y avoir un problème, Neville a ajouté: « Oui, ça va le faire. Il y a toujours ce petit bug entre Arteta et Aubameyang.

«Je sais qu’il est le capitaine, mais il le laisse de côté et j’ai l’impression que c’est quelque chose d’un peu gênant et que ça va poser un problème.

«Je soupçonne que si Arteta pouvait probablement obtenir de l’argent pour lui et trouver quelqu’un d’autre, ils le feraient probablement.

«Et je parie que si Aubameyang pouvait passer à autre chose, il le ferait probablement aussi. Cela pourrait peut-être juste tourner un peu au vinaigre.

LIRE LA SUITE: Arteta déplore le manque d’instinct de tueur d’Arsenal; réagit au défi d’horreur Ben Godfrey