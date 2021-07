Arsenal et Man Utd soutiennent Saka et Rashford après d’horribles abus

Bukayo Saka a été consolé par Gareth Southgate après avoir vu son penalty sauvé à Wembley (Photo: .)

Arsenal et Manchester United ont apporté leur soutien à leurs stars désemparées après que Bukayo Saka et Marcus Rashford aient vu leurs pénalités sauvées en finale de l’Euro 2020 et aient ensuite fait l’objet d’horribles abus racistes en ligne.

L’Angleterre et l’Italie n’ont pas pu être séparées pendant 120 minutes, le match s’est terminé 1-1 et s’est soldé par des tirs au but. Les Italiens sont sortis vainqueurs, s’imposant 3-2 sur 12 mètres.

Après que Harry Kane et Harry Maguire aient marqué sur place, Rashford, Jadon Sancho et Saka ont tous raté, offrant à l’Italie le titre de champion d’Europe.

Les stars dévastées de l’Angleterre ont été bombardées d’abus racistes écoeurants en ligne après le match, à tel point que la FA a publié une déclaration condamnant les actions de ceux qui étaient derrière.

Pendant ce temps, les clubs de Saka et Rashford ont cherché à apporter leur soutien à leurs joueurs pendant cette période extrêmement difficile.

Un tweet du compte officiel d’Arsenal disait: “Le football peut être si cruel. Mais pour votre personnalité. Pour votre personnage. Pour votre bravoure… Nous serons toujours fiers de vous.

« Et nous avons hâte de vous revoir parmi nous, Bukayo Saka. »

Manchester United a posté: “Un coup de pied ne vous définira pas en tant que joueur ou personne, Marcus. Rappelez-vous cela. Nous sommes impatients de vous accueillir chez nous.



Marcus Rashford était désemparé après avoir été le premier joueur anglais à rater son penalty en finale (Photo: .)

Face aux abus ignobles visant les stars anglaises, la FA a écrit dans un communiqué: ” La FA condamne fermement toutes les formes de discrimination et est consternée par le racisme en ligne qui a visé certains de nos joueurs anglais sur les réseaux sociaux.

«Nous ne pourrions pas être plus clairs sur le fait que quiconque derrière un comportement aussi dégoûtant n’est pas le bienvenu pour suivre l’équipe. Nous ferons tout notre possible pour soutenir les joueurs concernés tout en exigeant les sanctions les plus sévères possibles pour toute personne responsable.

Le compte Twitter officiel des équipes nationales masculine et féminine d’Angleterre a déclaré dans un communiqué: “Nous sommes dégoûtés que certains membres de notre équipe – qui ont tout donné pour le maillot cet été – aient été victimes d’abus discriminatoires en ligne après le match de ce soir. Nous sommes aux côtés de nos joueurs.

PLUS : Boris condamne le racisme « épouvantable » auquel les joueurs anglais ont été confrontés après avoir perdu la finale

PLUS : Les joueurs anglais bombardés d’abus racistes après avoir manqué les pénalités en finale de l’Euro

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();