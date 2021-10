Arsenal et Mikel Arteta doivent enfin trouver une certaine cohérence

La cohérence est l’équivalent sportif du Saint Graal – la marchandise ou la qualité ultra-insaisissable mais tout à fait inestimable que tout le monde recherche sans cesse. Pour le moment, personne ne le recherche plus que Mikel Arteta et son équipe d’Arsenal, qui ont rebondi après avoir perdu leurs trois premiers matchs de Premier League pour remporter les trois suivants, dont le derby du nord de Londres contre Tottenham Hotspur le week-end dernier. Maintenant, alors qu’ils se préparent à se rendre à Brighton & Hove Albion, le package surprise de la saison de Premier League jusqu’à présent, Arsenal et leur manager doivent enfin trouver une certaine cohérence s’ils veulent continuer à progresser dans le classement.

Mikel Arteta doit trouver de la cohérence à Arsenal

Un beau résultat et une performance contre les Spurs

Ce n’est pas tant la victoire contre les Spurs qui a surpris de nombreux fans d’Arsenal que la manière dont elle s’est déroulée, en particulier en première mi-temps, lorsque les Gunners ont probablement produit les 45 meilleures minutes de tout le temps d’Arteta aux Emirats, qui en décembre être de deux ans au total. Comme Jermaine Jenas l’a dit dans son analyse pour Match of the Day 2, contre les Spurs, Arsenal semblait engagé même avant le coup d’envoi et ils ont maintenu ce niveau d’engagement jusqu’à la mi-temps. À ce moment-là, ils avaient trois buts d’avance et étaient pratiquement hors de vue d’une équipe des Spurs qui fonctionne actuellement comme Arsenal à l’envers, après avoir remporté ses trois premiers matches de championnat mais perdu les trois suivants.

Peut-être que la performance contre les Spurs n’aurait pas dû être si surprenante, car l’une des caractéristiques du règne managérial d’Arteta a été la capacité d’Arsenal à se relever pour les “grands matchs”, à savoir ceux contre les équipes en haut du tableau. Même au milieu de l’épave de la saison dernière, Arsenal a quand même gagné à Manchester United pour la première fois depuis 2006 et a incroyablement réussi un doublé en championnat contre Chelsea pour la première fois depuis la saison des Invincibles de 2003/04. De tels résultats ont montré qu’Arsenal, à son meilleur, peut rivaliser même avec les meilleures équipes de la ligue.

Mais trop souvent il y a une chute

Le problème pour Arsenal est que trop souvent, après des performances aussi surprenantes, voire spectaculaires, ils tombent tout aussi spectaculairement, perdant ou faisant match nul contre des équipes de milieu de tableau ou même de bas de la ligue, annulant ainsi tout le bon travail impliqué pour battre un des côtés supérieurs.

Jusqu’à présent, tout au long du règne de Mikel Arteta, ils n’ont pas réussi à produire une période prolongée de bonnes performances en championnat, englobant des matchs contre les meilleures équipes et les moins bien classées. Ils doivent le faire maintenant, en commençant contre Brighton, s’ils veulent enfin réaliser l’ambition d’Arteta de ramener le club à sa position de prééminence précédente.

En termes simples, cela signifie qu’il ne doit y avoir aucune diminution du taux de travail, de l’intensité ou même du travail d’équipe qui était évident contre les Spurs, comme l’a démontré à la perfection la longueur du champ entre les passes qui a produit le sublime deuxième but de Pierre- Emerick Aubameyang.

Le manager doit aussi être cohérent

De même, cependant, Arteta lui-même doit maintenant commencer à faire preuve d’une réelle cohérence, à la fois dans la sélection et la tactique. Son mandat à la direction a été assailli par des problèmes que personne n’aurait pu prévoir, en particulier une pandémie qui signifie qu’il n’a encore joué qu’une douzaine de matchs devant un public local.

Cependant, ce qui l’a vraiment défait auparavant, ce sont les problèmes qu’il s’est infligés lui-même, lorsqu’il a pris des décisions totalement inexplicables qui ont fatalement miné son équipe depuis le début. Cela, malheureusement, était le plus évident lors des deux manches de la demi-finale de la Ligue Europa contre Villareal la saison dernière, lorsqu’il a joué pour la première fois avec un faux neuf, puis a effectivement sélectionné un milieu de terrain à domicile.

Ces deux décisions suggèrent que son plus grand héritage de Pep Guardiola, son ancien patron à Manchester City, est un penchant pour prendre des décisions tout à fait indéfendables.

Qui remplacera Xhaka au milieu de terrain ?

Le match contre Brighton sera un test acide pour Arteta et s’il a appris de telles erreurs. Granit Xhaka, qui a pour une fois joué avec un calme et une ténacité réels contre les Spurs, a subi une blessure tardive qui l’a exclu pour les trois prochains mois. En son absence, Arteta devra clairement changer d’équipe gagnante, mais comment le fera-t-il ?

Logiquement, il devrait choisir un remplaçant à l’identique, comme Albert Sambi Lokonga ou encore Ainsley Maitland-Niles. Cependant, la crainte est qu’il soit trop ambitieux, à la Pep, et qu’il déséquilibre plutôt l’ensemble de l’équipe en laissant tomber Martin Ødegaard ou Emile Smith Rowe au milieu de terrain, comme il l’a fait contre Villareal lors du match retour de la demi-finale de la Ligue Europa. finale et encore contre Manchester City en Premier League cette saison, après l’expulsion de Xhaka.

C’est précisément ce genre de décision qu’Arteta ne devrait pas prendre, surtout maintenant que, peut-être pour la première fois, sa propre équipe d’Arsenal commence enfin à émerger. L’aspect peut-être le plus impressionnant, et même le plus excitant, de la victoire contre les Spurs était que l’Arsenal d’Arteta était vraiment exposé pour la première fois, avec presque tous les joueurs des onze premiers, à l’exception d’Aubameyang et Xhaka, ayant soit signé par lui ou promu par lui du côté des jeunes ou de la réserve.

Le problème reste, bien sûr, que le reste de l’équipe est encore largement constitué des détritus de la fin du mandat d’Arsène Wenger et du règne d’un an d’Unai Emery. Avec le temps, ces joueurs «anciens» doivent être déplacés, afin que Mikel Arteta puisse enfin produire une équipe avec des joueurs suffisamment bons pour défier les joueurs de l’équipe première pour leurs places.

Néanmoins, cette équipe, si elle peut conserver sa propre forme et – surtout – éviter d’être minée de l’intérieur par des décisions imprudentes de son manager, pourrait enfin avoir le potentiel de commencer à produire la cohérence que tout le monde associe à Arsenal, comme tout le monde dans sport, a tellement envie.

