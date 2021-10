Arsenal et Tottenham dans une course occupée pour l’attaquant Guardiola veut

Une multitude de clubs de Premier League suivent la star israélienne Manor Solomon, selon TEAMtalk.

Le joueur de 22 ans est actuellement avec le géant ukrainien Shakhtar Donetsk, qu’il a rejoint depuis le Maccabi Petah Tikva 2019.

Le Shakhtar a battu une multitude de clubs pour le débarquer à l’époque, y compris Manchester City, avec Pep Guardiola un fan confirmé. En effet, City n’a perdu que lui, car les patrons de Tikva n’ont augmenté leur prix demandé qu’en apprenant leur intérêt.

City reste intéressé et a suivi ses progrès en Ukraine, ce qui a été bon.

Arsenal et Aston Villa étaient également enthousiastes cet été et ils restent intéressés par lui. Mais nous comprenons que l’intérêt augmente avec la conviction qu’il pourrait être disponible en janvier.

Solomon, qui peut jouer n’importe où sur la ligne de front, a admis qu’il aimerait jouer en Angleterre si l’intérêt est là.

« Mon rêve est de jouer en Angleterre et cela me semble aussi l’option la plus réaliste pour moi. Et les équipes en Angleterre peuvent payer », Salomon a dit en février.

Nous comprenons que Tottenham, Everton, Brighton et Southampton le surveillent également de près.

Salomon a marqué deux buts lors de ses 10 premières apparitions en championnat cette saison. Au cours de toute sa carrière au Shakhtar, il a marqué 20 buts en 96 matchs.

Au niveau international, il a quatre buts en 22 sélections pour Israël.

