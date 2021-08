Arsenal et Tottenham Hotspur ciblent Lautaro Martinez pour un nouveau contrat avec l’Inter Milan

Lautaro Martinez a fait l’objet d’un bras de fer jusqu’à présent cet été entre les rivaux du nord de Londres Arsenal et Tottenham Hotspur. Les deux clubs sont déterminés à le signer, mais les rapports de Gianluca Di Marzio suggèrent qu’il pourrait être sur le point de discuter d’un nouvel accord avec l’Inter Milan la semaine prochaine.

Tottenham Hotspur et Arsenal attendent de voir comment les pourparlers sur le contrat de Lautaro Martinez se déroulent

L’Inter Milan veut lier Lautaro Martinez à un nouvel accord avec Arsenal et Tottenham Lurking

L’équipe italienne a déjà vendu le joueur vedette Romelu Lukaku à Chelsea cette fenêtre de transfert d’été et ce sera un coup dur pour l’équipe de Serie A et leurs défis pour le titre cette saison à venir. Ce serait un coup encore plus dur si un autre de leurs attaquants clés devait partir et Martinez est certainement un homme en demande.

Arsenal a gardé un œil sur le joueur, mais ses rivaux Spurs sont également entrés dans la course pour sa signature et semblent désireux d’apporter une puissance de feu supplémentaire au club cet été, Martinez étant considéré comme la signature idéale.

Cependant, ces rapports suggèrent que Martinez pourrait être sur le point de rester à l’Inter Milan pour essayer de les virer à la gloire du titre.

Une réunion aura lieu la semaine prochaine sur l’avenir de l’attaquant

Martinez a maintenant une réunion avec le club la semaine prochaine pour discuter d’un éventuel maintien en Serie A avec son équipe actuelle, dans le cadre d’un accord qui pourrait durer jusqu’en 2026. Des pourparlers auront lieu et ces négociations pourraient être cruciales pour décider si l’attaquant reste ou quitte le club cet été.

Si les conditions sont favorables et qu’il aime ce que la partie italienne envisage de faire avec lui, alors il pourrait annuler toute rumeur de départ en signant un nouvel accord. Si les pourparlers échouent, Martinez saura que son avenir est loin du club.

Arsenal et les Spurs suivront ensuite de très près les procédures qui devraient avoir lieu la semaine prochaine, dans l’espoir qu’ils pourraient potentiellement débarquer l’attaquant cet été.

