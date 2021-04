Arsenal et Tottenham n’ont pas le droit de jouer en Super League européenne, comme l’a dit talkSPORT “ c’est embarrassant qu’ils soient inclus ”

C’est “ embarrassant ” Arsenal et Tottenham sera deux des membres fondateurs de la nouvelle Super League européenne, a-t-on dit à talkSPORT.

L’ancien milieu de terrain des Spurs Jamie O’Hara a rejoint la station pour répondre à la nouvelle de la bombe selon laquelle les “ six grands ” de la Premier League ont accepté de rejoindre la compétition séparatiste, mais s’est demandé pourquoi le duo du nord de Londres était impliqué.

Arsenal et Tottenham ont été confirmés comme deux des 12 clubs fondateurs de la nouvelle Super League européenne – mais O’Hara dit qu’ils ne méritent pas d’y jouer!

Dans un mouvement qui a ébranlé non seulement le football européen mais le jeu mondial au cœur, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Manchester United, Man City et Chelsea ont publié dimanche des déclarations conjointes confirmant leur inscription à la nouvelle ESL.

La révolte des clubs d’élite – l’Atletico Madrid, le Real Madrid, Barcelone, l’AC Milan, la Juventus et l’Inter Milan sont les six autres clubs impliqués – a entraîné une énorme réaction et des réactions furieuses de la FIFA, de l’UEFA, de la Premier League, du football Association et même le Premier ministre, Boris Johnson.

Les fans ont également eu leur mot à dire, les Trusts des supporters d’Arsenal et de Tottenham critiquant leurs propres clubs pour leur “ trahison ”, qualifiant le mouvement de “ mort du football ”.

Mais l’ancien as des Spurs O’Hara s’est demandé pourquoi les rivaux du nord de Londres étaient même impliqués, insistant sur le fait qu’ils ne devraient pas être considérés dans la même ligue que les autres géants européens.

S’exprimant lors du petit-déjeuner talkSPORT de lundi, l’animatrice Laura Woods – une fan d’Arsenal, elle-même – admet: «C’est embarrassant que les Spurs et Arsenal sont même inclus dans cela.

Jamie O’Hara est “ déçu ” que Tottenham ait accepté de jouer en Super League européenne, affirmant que le club est revenu sur ses racines et son histoire

«Arsenal se bat pour finir dans la moitié supérieure du tableau, ils ont fait match nul contre une équipe de Fulham ce week-end qui va être reléguée!

«Comment ces deux équipes sont-elles même en lice pour une ligue séparatiste?!

«Eh bien, à cause de l’argent, c’est ce à quoi cela revient», a répondu O’Hara.

«Ce sont les riches propriétaires qui essaient de retirer plus d’argent du jeu, de retirer plus d’argent des fans, de la pyramide et de se remplir les poches pour gagner de l’argent pour eux-mêmes.

«Comment les Spurs et Arsenal peuvent même… Je ne suis pas surpris par Daniel Levy mais je suis déçu. Le Tottenham Hotspur Football Club a beaucoup d’histoire et de grandes traditions et est construit sur une base de fans mondiale brillante pour EARNING pour gagner quelque chose.

«Mais nous n’avons rien gagné! Alors, comment accepter que nous puissions entrer dans une Super League européenne alors que nous n’avons jamais remporté la Coupe d’Europe, que nous sommes arrivés à une finale et que nous ne nous battrons même pas cette année!

«Arsenal est le même, ils n’ont pas été en Ligue des champions depuis QUATRE SAISONS, alors comment ont-ils le droit de penser qu’ils devraient être en Super League européenne?

«Qui pensent ces clubs? Et Leicester? Et pour West Ham?

“L’arrogance de celui-ci, juste parce que vous faites partie des ‘big six’ maintenant et que vous allez bien … attendez une minute, Nottingham Forest est un club énorme, Aston Villa est un club de football gigantesque, Ispwich a remporté l’UEFA Coupe!

«Pour qui ces clubs pensent-ils qu’ils peuvent simplement mettre ces autres équipes de côté comme si elles n’étaient rien?»

Tottenham, qui a limogé le manager Jose Mourinho lundi, pourrait soulever la Coupe Carabao cette semaine alors qu’ils affronteront Manchester City en finale au stade de Wembley.

Mais cela fait 13 ans qu’ils n’ont pas mis la main sur l’argenterie pour la dernière fois – la Coupe de la Ligue en 2008 – et Woods a répertorié les clubs anglais qui ont tous connu un meilleur succès majeur ces dernières années….

Grands honneurs remportés depuis 2000 …

Manchester United: 8 x Premier League, 1 x Ligue des champions, 1 x Ligue Europa, 1 x Coupe du monde des clubs de la FIFA, 2 x Coupe FA, 4 x Coupe EFL

Chelsea: 5 x Premier League, 1 x Champions League, 2 x Europa League, 6 x FA Cup, 3 x EFL Cup

Liverpool: 1 x Premier League, 2 x Ligue des champions, 1 x Ligue Europa, 1 x Coupe du monde des clubs de la FIFA, 3 x Super Coupe de l’UEFA, 2 x FA Cup, 3 x Coupe EFL

Man City: 4 x Premier League, 2 x FA Cup, 5 x EFL Cup

Arsenal: 2 x Premier League, 7 x FA Cup

La ville de Leicester: 1 x Premier League, 1 x Coupe EFL

Tottenham: 1 x coupe EFL

“Birmingham City, Swansea City, Portsmouth, Wigan, Leicester City, ils ont tous remporté des trophées plus récemment que les Spurs”, a ajouté l’hôte.

«Les Spurs entrent dans une Super League européenne… ils ne sont même pas l’un des clubs les plus titrés de leur propre pays!

«Comment peuvent-ils se choisir pour jouer dans une Super League, jouer avec les grands joueurs d’Europe et jouer dans une ligue dont vous ne pouvez pas être relégué? C’est la croyance des mendiants!