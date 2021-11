Arsenal et Tottenham ne sont pas des clubs assez grands pour signer un potentiel agent libre Lorenzo Insigne, a affirmé un journaliste.

Insigne, 31 ans, a été un joueur de Naples pendant toute sa carrière. Il a gravi les échelons de leurs jeunes, a eu trois périodes de prêt avec des ménés italiens, puis est devenu un membre établi de leur première équipe.

L’international italien ne connaît rien de différent, mais à la fin de la saison, il pourrait être contraint d’apprendre.

Son contrat prend fin l’été prochain. Et les discussions avec l’équipe de Serie A sur un nouvel accord ont été très infructueuses.

En tant que tel, il sera un agent libre dans les prochains mois. Les Gunners et les Spurs sont deux équipes de Premier League qui ont été présentés comme des prétendants possibles.

Mais le journaliste du Corriere dello Sport Antonio Giordana a démenti ces liens. Il pense que les rivaux du nord de Londres ne conviennent pas.

Giordana a déclaré à Radio Marte (via Area Napoli) : « Si je m’éloigne de Naples, je ne le fais que pour une très haute gamme, et Arsenal et Tottenham n’en font pas partie.

« Sommes-nous vraiment sûrs que la bonne offre viendrait de ces équipes ? Avez-vous besoin d’Insigne ?

« Et est-on sûr que Lorenzo reviendrait dans le jeu à l’étranger, à 31 ans, pour apprendre une nouvelle langue et être ‘Insigne parmi d’autres’ ? »

Après avoir condamné Arsenal et Tottenham, le journaliste a déclaré que leurs rivaux de haut niveau, Manchester United, étaient une prochaine destination potentielle.

Cependant, il a noté qu’ils, comme leurs compatriotes géants européens Bayern Munich et Paris Saint-Germain, sont déjà empilés avec des talents offensifs.

Néanmoins, un récent rapport prétendait United avait gardé un œil sur Insigne après avoir pris connaissance de sa situation. À l’heure actuelle, il semble que l’Inter Milan soit le favori pour sa signature.

Insigne vieillissant comme un bon vin

L’ailier prouve qu’il est toujours au sommet de son art cette saison. En 11 matches de Serie A, il a marqué quatre buts et aidé trois autres.

Au cours de sa carrière à Naples, il a marqué plus d’une fois tous les quatre matchs, ce qui est un retour impressionnant de loin.

La saison dernière a été en fait sa plus prolifique à ce jour, montrant qu’il vieillit comme un bon vin. 19 finitions l’ont placé septième dans la liste des meilleurs buteurs italiens.

Au niveau national, il a été dans et hors du côté italien au cours de la dernière décennie. Mais il a joué un rôle crucial dans leur succès à l’Euro 2020, remportant deux buts en route vers le trophée.

