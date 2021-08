Arsenal et Tottenham proposent de venir “bientôt” alors que la bataille fait rage pour l’attaquant français

in

Une bataille de transfert à quatre voies impliquant à la fois Arsenal et Tottenham s’intensifie, avec des offres déclarées à l’horizon “bientôt”, selon un rapport.

Arsenal et Tottenham ont tous deux attaqué la fenêtre de transfert d’été jusqu’à présent dans l’espoir de mettre la misère de la saison dernière au lit une fois pour toutes. Les Gunners ont investi dans leur avenir avec Nuno Tavares et Albert Sambi Lokonga. Mais leur acquisition de 50 millions de livres sterling de Ben White est très certainement un mouvement pour ici et maintenant.

De même, Tottenham a sanctionné leurs accords dans l’espoir de protéger à la fois leur présent et leur avenir.

L’impressionnant Cristian Romero ajoutera de l’acier à son backline à hauteur de 47,2 millions de livres sterling après la fin de son prêt d’un an. Bryan Gil a le potentiel de causer des problèmes de défense pour les années à venir, tandis que Pierluigi Gollini pourrait finalement être le successeur d’Hugo Lloris.

Maintenant, selon le Daily Express, les rivaux du nord de Londres ont convergé vers leur prochaine cible. Citant le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna, il a été révélé que la paire alignait l’attaquant de Bordeaux, Yacine Adli.

Le joueur de 20 ans a été un buteur fréquent avec les équipes de jeunes de France jusqu’aux moins de 20 ans. Il a également joué régulièrement avec Bordeaux en Ligue 1 depuis son départ du PSG en 2019.

Opérant principalement en tant que milieu de terrain offensif, Adli pourrait apporter de la profondeur derrière Emile Smith Rowe à Arsenal ou faire le lien entre le milieu de terrain et l’attaque à Tottenham.

La recherche de renforts par Arsenal chez le meneur de jeu a été bien documentée. Bien que les accords pour les meilleures cibles Martin Odegaard ou James Maddison soient difficiles à conclure.

Lille et l’AC Milan seraient également dans le cadre. La centrale italienne aurait déjà rejeté une “offre de 12 millions d’euros” comprenant une clause de vente de 10 %.

Bordeaux chercherait des honoraires plus élevés après que le PSG aurait obtenu une clause de vente de 40% dans son contrat.

Que Milan ou Lille s’étende au-delà de 12 millions d’euros, seul le temps nous le dira. Mais ils devront peut-être agir rapidement avec Arsenal et Tottenham déjà en “contact”.

De plus, il a été déclaré qu’une offre de l’un ou des deux rivaux de la Premier League pourrait arriver “bientôt”.

La star de Tottenham envisage des options après le snob de Nuno

Pendant ce temps, être snobé en pré-saison a laissé une signature coûteuse compte tenu d’une sortie prématurée de Tottenham de cette fenêtre, selon un rapport.

Le milieu de terrain français Tanguy Ndombele, 24 ans, est devenu la signature record du club en arrivant pour environ 55 millions de livres sterling en 2019. La carrière des Spurs de Ndombele a été une affaire d’arrêt, bien qu’il ait commencé à trouver ses marques sous l’ancien patron Jose Mourinho.

Cependant, selon l’Athletic, Ndombele n’a pas bénéficié d’une seule minute d’action de pré-saison sous Nuno bien qu’il soit en forme et disponible pour jouer. Après le dernier match de pré-saison de Tottenham contre Arsenal, on avait supposé que Ndombele n’était pas au courant après les commentaires de Nuno.

“Tanguy n’est pas avec nous aujourd’hui”, a déclaré le patron des Spurs. « Il n’est pas blessé. Mais nous considérons que ce n’est pas encore le moment pour lui de faire partie du jeu.

Mais l’article affirme que Ndombele s’était en effet entraîné avant le match après une absence pour congé de paternité.

Ndombele n’a apparemment pas bien pris le manque de foi qui lui est témoigné. En tant que tel, l’ex-star lyonnaise est décrite comme “évaluant ses options et verra quelle est la situation fin août”.

