Arsenal exclu de la FA Cup par Nottingham Forest, l’épidémie de COVID à Liverpool «beaucoup de faux positifs», Man United contre l’accumulation d’Aston Villa

La FA Cup a encore été livrée ce week-end avec de nombreux drames au troisième tour.

Arsenal a été victime de l’équipe de championnat Nottingham Forest lors de sa performance décevante au City Ground.

L’équipe de Mikel Arteta a remporté la FA Cup plus que toute autre équipe de l’histoire, mais n’ajoutera rien à son bilan.

Liverpool et Tottenham ont tous deux surmonté les peurs contre l’opposition de League One après avoir perdu un but.

Le patron des Reds, Jurgen Klopp, a révélé que l’épidémie de COVID de son équipe, qui a provoqué l’annulation de leur demi-finale aller de la Coupe Carabao, était « beaucoup de faux positifs ».

L’action de la FA Cup se poursuivra ce soir alors que Manchester United de Ralf Rangnick affrontera Aston Villa de Steven Gerrard à Old Trafford.