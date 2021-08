Arsenal explore l’accord James Maddison cet été

Chris Wheatley, de Football London, a rapporté qu’Arsenal explorait un accord pour James Maddison dans le cadre d’une offre joueur plus cash.

Arsenal explore l’accord avec James Maddison

Joueur Plus Argent

Wheatley rapporte qu’Arsenal étudie la possibilité de faire une offre pour Maddison, ce qui impliquerait de l’argent et un joueur ou potentiellement plus alors que Mikel Arteta cherche à ramener le club du nord de Londres dans le top quatre de la saison 2021/22 de Premier League.

Selon Football London, Maddison, 24 ans, est admiré par le patron des Gunners Arteta et, avec Martin Odegaard qui semble maintenant rester au Real Madrid la saison prochaine, la décision de l’homme de Leicester City est passée à l’ordre du jour d’Arsenal.

Les frais de transfert pourraient s’avérer une pierre d’achoppement

Cependant, tout accord serait coûteux, Leicester valorisant le joueur à plus de 60 millions de livres sterling, ce qui signifie qu’Arsenal devrait vendre avant de pouvoir acheter le joueur, ce qui rend l’idée d’un mouvement d’argent et de joueur de plus en plus probable. Les joueurs d’Arsenal qui seraient excédentaires par rapport aux besoins incluent Joe Willock, qui a passé la saison dernière en prêt à Newcastle United, Reiss Nelson et Eddie Nketiah.

Arsenal a déjà été occupé dans la fenêtre de transfert d’été avec les signatures d’Albert Sambi Lokonga, Nuno Tavares et la capture de 50 millions de livres sterling de Ben White de Brighton et Hove Albion.

Brendan Rodgers convaincu de l’absence d’accord avec James Maddison

Malgré l’intérêt d’Arsenal, le patron de Leicester City, Brendan Rodgers, a clairement indiqué que les vainqueurs de la FA Cup de la saison dernière n’avaient pas besoin de vendre aucun de leurs meilleurs joueurs car ils cherchaient également à se qualifier pour la Ligue des champions après avoir raté de peu le match 2019/ Campagnes de Premier League 20 et 2020/21.

S’adressant à Sky Sports News, cité par le Liverpool Echo, Rodgers a déclaré: «Dans les conversations avec le club, nous n’avons pas à vendre. C’est quelque chose qui a été précisé. Les joueurs veulent rester. C’est une période vraiment excitante au club. Il y a beaucoup de potins et de spéculations, mais j’adore travailler avec les gars ici, ils adorent être ici, et nous n’avons certainement pas besoin de vendre. Je soupçonne donc que nous cherchons à garder nos meilleurs joueurs. »

Leicester a remporté à la fois le titre de Premier League et la FA Cup au cours des cinq dernières saisons et est sans doute un club dans une meilleure position en ce moment qu’Arsenal, donc tout accord que les Gunners veulent faire sera difficile à franchir. Rodgers a dit la même chose à propos de Ben Chilwell dans le passé, cependant, avant qu’il ne parte finalement pour Chelsea, ce qui donnera une lueur d’espoir à Arsenal qu’ils pourront conclure un accord.

