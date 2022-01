Arsenal fait de l’adolescent Lino Da Cruz Sousa sa première signature en janvier

Mikel Arteta a terminé le premier projet d’Arsenal en janvier (Photo: .)

Arsenal a terminé sa première signature en janvier, faisant venir l’arrière latéral adolescent Lino Da Cruz Sousa de West Brom, selon les rapports.

Le joueur de 16 ans a joué pour les moins de 18 ans des Baggies et a attiré l’attention de plusieurs clubs de Premier League, jouant à l’arrière gauche.

Il a de la famille brésilienne, mais ses talents ont été reconnus par l’équipe anglaise, apparaissant au niveau des moins de 16 ans et des moins de 16 ans pour les Three Lions.

Football.London rapporte qu’Arsenal a battu ses rivaux à sa signature et que Da Cruz Sousa s’est déjà associé à ses nouveaux coéquipiers dans le nord de Londres.

De toute évidence, n’ayant pas encore fait d’apparition senior pour West Brom, l’adolescent n’est pas prêt à intégrer la première équipe d’Arsenal, mais est une signature pour l’avenir, avec son 17e anniversaire plus tard ce mois-ci.

Arsenal a fait venir Lino Da Cruz Sousa (Photo : http://www.wba.co.uk)

L’entraîneur des moins de 18 ans de West Brom, Peter Gilbert, a déclaré à propos du jeune: » Lino est un arrière latéral athlétique, lit bien le jeu, a un beau pied gauche et ce n’est pas souvent un jeune de 16 ans qui joue une saison entière avec les 18 , mais c’est tout à son honneur parce qu’il a tellement de potentiel.’

Les Gunners cherchent à ajouter une signature pour un impact plus immédiat ce mois-ci, désireux de signer un attaquant en raison des problèmes disciplinaires de Pierre-Emerick Aubameyang et de l’absence de la première équipe et du contrat d’Alexandre Lacazette expirant cet été.

Dusan Vlahovic de la Fiorentina est leur cible numéro un, mais l’attaquant lillois Jonathan David s’est imposé comme une alternative.

La question de savoir s’ils peuvent conclure l’un ou l’autre de ces accords pendant la fenêtre de transfert de janvier est en cause, mais sinon, les Gunners feront au moins une grosse signature cet été.



