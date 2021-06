Arsenal fait face à un début difficile pour la saison de Premier League 2021/22 avec Tottenham et deux autres derbies londoniens ainsi que les champions Man City au cours des six premières semaines

in

Arsenal a connu une autre série de matches d’ouverture difficiles pour la nouvelle saison de Premier League.

Le calendrier complet 2021/22 a été annoncé par l’élite anglaise mercredi matin, et les Gunners ont obtenu d’énormes matchs qui pourraient dicter leur saison au cours des premières semaines.

Les hommes d’Arteta pourraient faire une déclaration avec des victoires dans leur solide série de matches d’ouverture de la nouvelle saison de Premier League

Mikel Arteta cherchera à éviter un autre début de campagne affreux, après le désastre de la saison dernière.

Arsenal a connu son pire début de saison en 46 ans la saison dernière, n’ayant remporté que quatre victoires et un match nul lors de ses 12 premiers matches.

Le manager a fait face à des appels pour le limogeage à l’époque, mais a conservé son emploi et a mené les Gunners à la huitième place du classement et à la finale de la Ligue Europa, qu’ils ont perdue.

Cela signifie que pour la première fois en 25 ans, Arsenal ne participera pas à la compétition européenne cette saison, ce qui pourrait placer de grandes attentes sur l’épaule d’Arteta pour une coupe nationale et potentiellement un retour dans le top quatre.

Et il y a toutes les chances que les Gunners puissent faire une déclaration avec de grosses victoires lors de leur solide série d’ouvertures.

David Luiz fait partie des joueurs réguliers de la première équipe à avoir quitté le club avant ce qui sera une grande fenêtre de transfert estivale pour les Gunners

La fenêtre de transfert d’été jouera évidemment un rôle énorme dans leurs chances, le club cherchant des renforts après les départs de David Luiz, Martin Odegaard, Dani Ceballos, et avec Granit Xhaka et Hector Bellerin qui devraient les suivre à la porte. .

Et les fans auront probablement des sentiments mitigés sur le début de la nouvelle saison qui leur a été confiée, car ils affrontent deux équipes promues mais aussi certains de leurs rivaux les plus féroces.

Arsenal lancera la nouvelle campagne à Brentford, nouvellement promu, lors de la première rencontre en championnat entre les clubs depuis 1947.

Alors que les supporters des Gunners auront envie de tenter leur chance contre les vainqueurs des barrages du championnat, il y a toujours un élément de surprise contre les équipes promues le jour de l’ouverture, surtout si les Bees parviennent à garder le meilleur buteur Ivan Toney.

Arsenal devra regarder Toney lors de son match d’ouverture en Premier League – L’attaquant de Brentford a terminé la saison dernière avec 33 buts et 10 passes décisives et sera certainement un grand danger

Arsenal accueillera ensuite Chelsea dans un double derby londonien, avant un déplacement au stade Etihad pour affronter les champions en titre de Premier League Manchester City.

Un affrontement à domicile contre les vainqueurs du championnat Norwich et une escapade dans le nord à Burnley suivent, avant le grand, le derby du nord de Londres contre Tottenham le week-end du samedi 25 septembre à l’Emirates Stadium.

Le nord de Londres est rouge après la victoire 2-1 des Gunners lors de leur dernière sortie contre leurs rivaux en mars.

Mais ce n’était que la troisième victoire d’Arsenal lors de leurs dix dernières rencontres au nord de Londres, les Spurs en remportant cinq.

Et après que Tottenham ait terminé avec un point et une place d’avance sur les Gunners au classement la saison dernière, Arteta et ses hommes tenteront de remettre les pendules à l’heure lors de leur rencontre en septembre.

Après un démarrage lent l’an dernier, tous les regards seront tournés vers Pierre-Emerick Aubameyang pour prouver que ses sceptiques ont tort lors de la reprise de la Premier League.

Ouverture de la Premier League d’Arsenal 2021/matchs à venir

Samedi 14 août – Brentford (à l’extérieur) Samedi 21 août – Chelsea (à domicile) Samedi 28 août – Man City (à l’extérieur) Samedi 11 septembre – Norwich (à domicile) Samedi 18 septembre – Burnley (à l’extérieur) Samedi 25 septembre – Tottenham (à domicile)

Les dates exactes et les heures de coup d’envoi de tous les matchs seront confirmées lorsque les sélections à la télévision et à la radio seront faites.

On espère que les stades seront à pleine capacité d’ici le début de la saison prochaine, la majorité de la saison 2020/21 se jouant à huis clos en raison des restrictions COVID.

talkSPORT vous offrira une couverture en direct et inégalée de la saison 2021/22 de Premier League avec plus de 100 matchs sur notre réseau. Tous les détails de notre couverture GameDay à suivre.