Arsenal fait face à un énorme test de caractère alors qu’il se dirige vers Liverpool

Tony Adams pensait que c’était parce que « nous avons utilisé toute notre chance en 89 », mais quelle que soit la raison pour laquelle Arsenal a souvent eu du mal à Anfield. De toute évidence, avant 1989 et la célèbre victoire du championnat, Arsenal a eu du mal à gagner sur le terrain de Liverpool parce que toutes les équipes d’Europe ont eu du mal à gagner là-bas, ce qui n’a bien sûr rendu leur exploit qu’en mai 1989 d’autant plus important.

Cependant, même lorsque l’Arsenal d’Arsène Wenger était à son apogée, au cours de sa première décennie à la tête – et Liverpool était en déclin relatif – les Gunners ont souvent eu du mal à enregistrer des victoires à Anfield. En effet, la dernière victoire d’Arsenal en Premier League à Liverpool remonte à près d’une décennie, en septembre 2012, lorsque les buts de Lukas Podolski et Santi Cazorla ont assuré une victoire 2-0.

Maintenant, ce week-end, c’est au tour de la jeune équipe d’Arsenal récemment améliorée de Mikel Arteta d’essayer de gagner à Anfield.

Le jeune Arsenal de Mikel Arteta affronte le test ultime à Anfield

Anfield Game marque la prochaine étape de la saison

Le voyage d’Arsenal à Liverpool marque ce que l’on pourrait appeler le début de la prochaine étape de la saison et pour le football de club en général. Maintenant que les éliminatoires de la Coupe du monde sont terminées (à l’exception des matchs de barrage qui commencent en mars), il est possible pour les dirigeants de clubs comme Arteta, et bien sûr Jurgen Klopp, de rassembler pleinement leurs troupes pour la longue campagne hivernale à venir.

Du côté d’Arteta, la première partie de saison n’aurait pas pu être plus contrastée. La première étape a été marquée par trois défaites successives en Premier League, qui représentaient collectivement leur pire début de saison nationale depuis près de 70 ans. Bien que les défaites contre Chelsea et Manchester City, respectivement champions d’Europe et d’Angleterre, aient pu être prévues, c’est la défaite de la soirée d’ouverture face au nouveau promu Brentford qui a suggéré que Mikel Arteta n’avait rien appris de la saison 2020/21 généralement horrible.

Bien sûr, depuis ces trois défaites, ils ont connu deux mois bien plus productifs, dans la mesure où ils se rendent à Anfield sur une série de 10 matchs sans défaite qui les a propulsés, en ce début de week-end de Premier League, à la cinquième place. dans la table. C’est une position que la plupart des fans se contenteraient d’occuper à la fin de la saison, après deux huitièmes consécutives dans l’élite.

Bien sûr, tout comme ils n’étaient peut-être pas aussi horribles que le suggéraient ces trois premières défaites en championnat, les Gunners ne sont peut-être pas aussi bons que le suggère la série d’invincibilités. Comme de nombreux autres fans l’ont souligné, avec qui Arsenal a-t-il joué exactement dans cette course ? La meilleure équipe à laquelle ils ont été confrontés au cours de cette période est sans doute Leicester City qui a gagné 2-0 au King Power Stadium. Mais même la saison dernière, lorsque l’équipe d’Arteta était sans doute à son plus bas niveau, elle a quand même gagné dans le Leicestershire, suggérant qu’Arteta pourrait bien avoir l’avantage sur Brendan Rodgers, s’il n’y a pas d’autre top manager.

Cependant, ce qui a été plus encourageant, c’est que l’Espagnol s’installe enfin dans un camp qui lui est propre. Enfin, une équipe et un style de jeu véritablement reconnaissables émergent. Un jeune gardien de but affamé d’Aaron Ramsdale, qui organise personnellement un retour à quatre; un milieu de terrain central à deux, même en l’absence de la paire de premier choix de Thomas Partey et Granit Xhaka, ce qui suggère que les expériences d’Arteta avec un milieu de terrain à un ou un homme et demi sont enfin terminées ; et surtout le développement en amont d’un nouveau « Fab Four » en attaque, même s’il ne correspondra jamais à la propre version d’Anfield.

Le formidable record à domicile de Liverpool

Néanmoins, l’ampleur de la tâche qui attend Arteta et Arsenal ce week-end ne fait aucun doute.

Après avoir perdu leur extraordinaire circuit sans défaite de 68 matchs en Premier League lors d’une défaite 1-0 contre Burnley au début de l’année, les Reds ont ensuite connu une série presque aussi extraordinaire de défaites successives à domicile, notamment contre un Fulham. côté qui ont finalement été relégués.

Cependant, avec le retour des fans depuis le début de cette saison, la « Forteresse d’Anfield » semble avoir été entièrement, ou du moins en grande partie, restaurée, avec une série de performances impressionnantes à domicile en Premier League et en Ligue des champions.

Si Arsenal doit avoir le moindre espoir de gagner quoi que ce soit d’Anfield ce week-end, cela viendra sûrement de la dernière performance à domicile de Liverpool en championnat contre Brighton & Hove Albion.

L’équipe de Graham Potter a fourni le modèle à Arteta et à toute autre équipe se rendant à Anfield, en continuant à attaquer après avoir pris deux buts de retard et – plus important encore – ne pas s’effondrer complètement après avoir encaissé ces premiers buts.

C’est de cette résilience dont Arsenal aura surtout besoin ce week-end. La pression leur sera considérablement réduite, étant donné que même le fan le plus positif s’attend à peu d’autre qu’une défaite contre Liverpool à domicile.

Arsenal a un recul de quatre, avec Ben White et Gabriel en son cœur; un milieu de terrain central bien établi, même s’il est composé à Anfield de joueurs de deuxième choix comme Albert Sami Lokomba et Ainsley Maitland-Niles, et une attaque qui fonctionne enfin à nouveau. Même tout cela n’est peut-être pas suffisant pour gagner ne serait-ce qu’un point à Anfield, mais si Arsenal peut continuer à produire des performances comme ils l’ont fait ces dernières semaines, ce sera suffisant pour l’instant pour la plupart de leurs fans.

