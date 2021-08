Arsenal fait face à une catastrophe de transfert avec l’énigme de l’attaquant insoluble

in

Arsenal pourrait faire face à la perte gratuite d’un record de club après la révélation de l’ampleur de leurs efforts et de leur incapacité à changer un grand nom.

Arsenal ont dépensé environ 125 millions de livres sterling sur cinq nouveaux visages cet été. Après un début lent qui les a vus subir des défaites consécutives en championnat sans marquer, les Gunners ont pris vie en milieu de semaine avec une victoire retentissante 6-0 sur West Brom en Coupe EFL.

D’autres arrivées d’Arsenal sembleraient peu probables dans les jours restants de la fenêtre. Au lieu de cela, une poignée de sorties indispensables sont à l’ordre du jour.

En effet le patron d’Arsenal Mikel Arteta l’a confirmé mercredi soir. Mais un joueur qui ne partira probablement pas malgré tous les efforts du club est Alexandre Lacazette.

L’attaquant français, 30 ans, est devenu la signature du record du club d’Arsenal en arrivant pour un montant initial de 46,5 millions de livres sterling de Lyon en 2017.

Malgré des taches violettes occasionnelles, Lacazette n’a pas été à la hauteur des attentes. Il n’a jamais marqué 15 buts en championnat en une saison pour les Gunners et n’a jamais franchi la barre des 20 buts dans toutes les compétitions.

Et maintenant dans la dernière année de son contrat, Get French Football News révèle qu’Arsenal a proposé l’attaquant à des prétendants potentiels pour éviter de le perdre gratuitement l’été prochain.

Cependant, le média révèle que malgré de nombreux efforts pour trouver un match pour Lacazette au cours des deux dernières semaines, peu de progrès ont été réalisés.

Ils affirment qu’Arsenal ne veut pas sanctionner une sortie de prêt. Cette avenue n’aurait aucun sens étant donné que Lacazette partirait alors en liberté l’été prochain. Mais à leur grand regret, les seules parties qui auraient manifesté un réel intérêt ne peuvent pas se permettre de sanctionner des accords permanents.

Un transfert à la Juventus a été annoncé. Le retour imminent de Cristiano Ronaldo à Man Utd a laissé un vide au club turinois.

Mais la puissance italienne est déclarée avoir «d’autres priorités». Moise Kean d’Everton serait sur leur radar.

Autre mauvaise nouvelle pour Arsenal, le Daily Cannon note qu’il n’y a “aucun signe” d’une prolongation potentielle du contrat de Lacazette à l’horizon.

En tant que tel, Arsenal est confronté à la possibilité de perdre une fois un record de club signé gratuitement l’été prochain.

Pendant ce temps, le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a exprimé son incrédulité face aux suggestions qu’Arteta est sous pression en tant que patron d’Arsenal.

Arsenal a connu son pire début de saison en championnat. Ils sont inutiles et sans but après deux matches de Premier League. Bien qu’ils aient mis six derniers West Brom dans la Coupe Carabao mercredi. La pression est déjà montée sur le patron Arteta.

Les fans du club ont de grandes attentes, il s’agit de sa deuxième saison complète en charge. En plus de ce fait, leurs dépenses estivales ont été abondantes.

Mais néanmoins, ils ont souffert des problèmes de Covid-19 et n’ont toujours pas aligné leur équipe la plus forte.

S’exprimant avant l’affrontement à l’heure du déjeuner entre Man City et Arsenal, Guardiola a déclaré à propos de la pression exercée sur Arteta (via le Manchester Evening News): «Deux matchs. Ils ont joué deux matchs, pas 20 ou 50. Parfois, je pense que les managers sont fous de faire le travail.

« Ils font beaucoup confiance à Mikel car ils dépensent de l’argent pour renforcer l’équipe. Pourquoi nous ne donnons pas plus de temps pour construire des équipes, les personnes qui veulent réussir immédiatement, tout est acquis, vous avez besoin de temps.

“L’opinion que nous avons ici, nous savons ce que c’est.”

