Arsenal fait face à une refonte complète de l’attaquant au milieu d’une nouvelle mise à jour sur six accords, dont Dusan Vlahovic et Jonathan David

Mikel Arteta pourrait bientôt superviser une refonte en profondeur de sa force de frappe d’Arsenal, y compris deux arrivées majeures selon deux experts en transfert de Sky Sports.

Malgré des zones de turbulences, peu peuvent désormais affirmer qu’Arteta n’a pas mis Arsenal sur la bonne voie. L’Espagnol a été félicité pour sa gestion de la débâcle de Pierre-Emerick Aubameyang qui a vu l’attaquant déchu de la capitainerie du club.

En son absence imposée par Arteta, Arsenal a prospéré et est désormais de véritables prétendants au top quatre.

Cependant, se profile à l’horizon un grand bouleversement dans son département des attaquants.

Folarin Balogun devrait rejoindre Middlesbrough en prêt, tandis qu’Eddie Nketiah est une cible pour Crystal Palace. Lui et Alexandre Lacazette ont entamé les six derniers mois de leur contrat aux Emirats.

Arteta a également refusé d’exclure une sortie pour Aubameyang qui pourrait être vendu dès ce mois-ci malgré sa mission à la CAN.

Les arrivées pourraient donc passer d’un luxe à un must, et Sky Sports a fourni les dernières nouvelles sur Dusan Vlahovic et Jonathan David.

Vlahovic de la Fiorentina est l’un des attaquants les plus demandés d’Europe et a attiré l’attention de Tottenham ainsi que celle d’Arsenal. Par David Ornstein de l’Athletic, Arsenal pense qu’ils sont les mieux placés pour débarquer le meurtrier serbe.

S’adressant à Sky Sports News, le gourou des transferts Kaveh Solhekol a reconnu qu’Arsenal était dans le coup. Cependant, malgré l’ajout récent de Jonathan Ikone et Krzysztof Piątek à leurs rangs, la Fiorentina ne devrait pas vendre Vlahovic avant l’été.

La sortie de Vlahovic plus probable en été

« En ce qui concerne [Sky Italy journalist Gianluca] Di Marzio est inquiet, il est plus probable que Vlahovic déménage cet été plutôt que ce mois-ci », a déclaré Solhekol.

« Ce qui est intéressant, c’est que la Fiorentina a fait beaucoup d’affaires ces derniers jours. Par exemple, aujourd’hui, ils ont prêté l’attaquant polonais Krzysztof Piątek au Hertha Berlin, et beaucoup de gens pensent qu’ils préparent le terrain pour peut-être laisser Vlahovic partir.

« Ils ont également signé Jonathan Ikone, l’ailier français de Lille, il y a quelques jours pour 15 millions d’euros. Encore une fois, les gens demandent s’ils dépensent de l’argent parce qu’ils savent qu’ils gagneront beaucoup d’argent pour Vlahovic.

« Mais comme je l’ai dit, selon Di Marzio, il est plus probable qu’il déménage cet été car il ne lui restera alors qu’un an sur son contrat et il serait bien placé pour choisir parmi l’un de tous ces clubs qui sont après lui.

« Du point de vue de la Fiorentina, ils veulent qu’il reste et veulent désespérément qu’il signe un nouveau contrat, mais tout ce qu’ils ont mis devant lui et ses représentants, il l’a refusé. Donc, il semble qu’il déménagera, peut-être ce mois-ci ou cet été, mais plus probablement l’été.

Concernant le Lillois Jonathan David – une autre cible d’Arsenal – Dharmesh Sheth de Sky a ajouté : « Un nom qui m’a été mentionné est l’attaquant lillois Jonathan David. Arsenal garde un œil sur sa situation.

« Il est plus probable que toute affaire avec David à Arsenal, ou tout autre club car il est assez recherché, se fasse cet été. C’est parce que Lille est toujours en Ligue des champions et se bat pour terminer en Ligue des champions en Ligue 1 pour la saison prochaine.

« Mais Arsenal pourrait potentiellement être occupé [in January] en ce qui concerne les rentrées.

Mise à jour sur le quatuor actuel d’Arsenal

En ce qui concerne les attaquants actuellement dans les livres d’Arsenal, Sheth a déclaré: « Compte tenu de la situation d’Eddie Nketiah, étant donné le fait que Folarin Balogun sera prêté à Middlesbrough jusqu’à la fin de la saison, et également compte tenu du nuage qui plane sur le club en ce moment concernant leur ancien capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, Mikel Arteta, a demandé aujourd’hui si Arsenal allait entrer sur le marché.

«Arteta n’a pas exclu cela. Donc potentiellement, Arsenal pourrait entrer sur le marché pour amener quelqu’un dans une position avancée.

« De plus, l’homme qu’ils ont nommé capitaine en l’absence d’Aubameyang, Alexandre Lacazette, et son contrat est en cours cet été.

« Donc, beaucoup de choses sont en suspens en ce moment pour Arsenal. »

