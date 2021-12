Arsenal fait match nul sans but et termine dernier du championnat argentin

14/12/2021 à 02:58 CET

.

Arsenal a fait match nul 0-0 avec Banfield lundi à l’issue de la vingt-cinquième et dernière journée de la Ligue argentine et a pris fin dernier avec 21 points le tournoi qu’il a gagné Plat de rivière trois jours à l’avance.

Avec quatre victoires, neuf nuls et douze défaites Arsenal est arrivé dernier avec 21 points, un de plus que l’Atlético Tucumán.

L’équipe de la ville d’Avellaneda, de la province de Buenos Aires, a également a terminé le tournoi en tant qu’équipe ayant le score le plus bas avec 12 points, huit de moins que le suivant, Banfield.

Le match entre Arsenal et la Foreuse, qui impliquait la fin du tournoi, était le seul joué ce lundi.

Bien qu’il se soit terminé sans but, il y a eu plusieurs situations de but et près d’une dizaine de tirs au but, la plupart de Banfield, qui méritait de gagner le match.

Cette saison, qui comptait 26 équipes, n’a eu aucune baisse par décision de l’Association argentine de football (AFA).

River Plate est devenu champion avec trois jours d’avance et a terminé le tournoi avec 54 points, sept de plus que son gardien, Défense et Justice.

Le millionnaire jouera le Libérateurs de 2022, ainsi que Boca Juniors (champion de la Coupe d’Argentine), Colón (vainqueur de la Coupe de la Ligue) et Vélez, Talleres et Estudiantes de La Plata (à la phase précédente), les trois meilleures équipes du tableau annuel (sans compter celles déjà classé).

La Coupe d’Amérique du Sud sera jouée par Defence and Justice, Independiente, Lanús, Racing Club et Unión et aussi Banfield, en raison de son emplacement dans le tableau annuel, pour être finaliste de la Coupe Maradona.