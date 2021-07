Arsenal « fait ses courses sur un marché différent » par rapport à Manchester United en tant que frais de Ben White par rapport à Raphael Varane

Arsenal fait ses courses sur un marché différent de celui de Manchester United et cela signifie qu’ils doivent payer une prime pour recruter des joueurs comme Ben White.

C’est le point de vue de Jamie O’Hara de talkSPORT qui réagissait à la nouvelle de White rejoignant les Gunners dans le cadre d’un accord de 50 millions de livres sterling vendredi.

Blanc prend le maillot n°4 à Arsenal de William Saliba

Il a été souligné que Raphael Varane, quadruple vainqueur de la Ligue des champions, rejoindra United dans le cadre d’un accord d’une valeur de 42 millions de livres sterling.

Varane entrait dans la dernière année de son contrat au Real Madrid, l’équipe espagnole décidant d’encaisser maintenant plutôt que de perdre le joueur de 28 ans pour rien l’été prochain.

Cela explique en partie pourquoi les Red Devils ont pu obtenir un accord à prix réduit, mais les comparaisons entre White et Varane seront faites.

Sol Campbell a déclaré à talkSPORT plus tôt cette semaine qu’Arsenal devrait affronter les Diables rouges pour le vainqueur de la Coupe du monde de France.

Varane devrait rejoindre Man United cet été

En parlant de l’accord avec Ben White, O’Hara a déclaré : « Il n’a pas fait ses preuves, il a joué en Premier League. Il a joué pour l’Angleterre.

« Il n’est pas Varane, mais Arsenal fait ses courses sur un marché différent.

« Il faut payer plus cher pour un joueur anglais, il est beaucoup plus jeune et Manchester United peut attirer des joueurs comme Varane.

«Ils sont en Ligue des champions et Manchester United fait ses courses dans une fenêtre différente.

«Ils peuvent probablement lui donner plus d’argent, plus de salaire et peuvent probablement attirer un joueur pour un peu moins et payer des frais moins élevés parce qu’ils peuvent opter pour ce type de joueur.

Blanc est maintenant un joueur d’Arsenal après avoir terminé son mouvement

«Arsenal adorerait avoir Varane à ses côtés et adorerait payer 42 millions de livres sterling pour lui. Varane ne va pas y aller, alors ils ne font pas leurs courses dans cette vitrine.

« Ils ne peuvent pas attirer un Varane pour le moment. Ils peuvent attirer un Ben White, qui est un talent prometteur, et vous devez payer une prime pour lui, mais vous obtenez un très bon joueur.

«Ils forment une équipe qui est une équipe très jeune et excitante. Je dois dire que j’ai été impressionné par ce qu’ils ont fait jusqu’à présent.

