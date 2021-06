Arsenal fait une offre de 30 millions de livres sterling à Emi Buendia pour surmonter la déception de Martin Odegaard

Arsenal et Aston Villa ont tous deux fait des offres de 30 millions de livres sterling pour l’attaquant de Norwich Emi Buendia, selon les rapports.

Le joueur de 24 ans, récemment nommé joueur de championnat de la saison après avoir inspiré Norwich à la promotion, est sur le radar des Gunners depuis janvier.

Buendia semble prêt à quitter Carrow Road cet été, mais Arsenal n’est pas sa destination garantie

Cependant, ils font face à une vive concurrence de Villa, car les Canaries espèrent une guerre d’enchères qui augmentera le prix de leur joueur vedette.

Selon The Sun, Norwich a accepté que Buendia parte cet été et veut 40 millions de livres sterling pour l’Argentin, qui a marqué 15 buts et 16 passes décisives en deuxième division cette saison.

Arsenal vient de confirmer que Martin Odegaard reviendra à Madrid après son prêt réussi aux Emirats, laissant un vide dans leur équipe à Buendia à combler.

Arsenal a échoué dans sa tentative de garder Odegaard sur une base permanente

Villa pourrait également être confrontée à un poste vacant similaire si le capitaine Jack Grealish partait dans cette fenêtre au milieu de liens avec les champions de Premier League Manchester City.

Avec l’international anglais estimé à environ 100 millions de livres sterling, Villa ne manquerait pas d’argent pour emmener Arsenal jusqu’au bout de sa quête de Buendia.