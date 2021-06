Arsenal fait une offre de transfert d’ouverture “importante” pour Manuel Locatelli

Arsenal a fait une offre pour le milieu de terrain italien Manuel Locatelli (Photo: .)

Arsenal a fait une offre “importante” pour le milieu de terrain italien Manuel Locatelli, a déclaré le PDG de Sassuolo, Giovanni Carnevali.

Les Gunners ont exprimé leur intérêt à signer la star de l’Euro 2020 plus tôt dans le mois et ont maintenant contacté Sassuolo avec une offre officielle, selon Carnevali.

Il a déclaré à Sky Sport Italia: “Arsenal a fait une offre officielle pour Locatelli. Ils poussent fort pour signer Manuel et c’est une offre importante… nous verrons.

“La Juventus veut aussi Locatelli et nous avons une relation spéciale avec eux. Nous avons une nouvelle réunion prévue avec la Juve.

«Nous essayons de laisser le garçon calme, donc je ne lui ai pas encore parlé ni à ses agents. Nous pouvons penser à l’avenir de Locatelli, mais nous nous soucions avant tout de son présent et cela signifie que l’Italie se porte bien à l’Euro.

Locatelli, 23 ans, s’est imposé comme l’un des joueurs les plus importants de Sassuolo au cours des deux dernières saisons, sa forme attirant également l’intérêt des géants de la Serie A, la Juventus.

Le milieu de terrain a participé à trois des quatre matches italiens de l’Euro 2020 à ce jour, aidant l’équipe de Roberto Mancini à traverser les phases de groupes et les quarts de finale du tournoi.



Mikel Arteta souhaite renforcer son équipe aux Emirats cet été (Photo: .)

La décision d’Arsenal pour Locatelli intervient alors que les Gunners concluent un accord pour le défenseur portugais Nuno Tavares et progressent avec le milieu de terrain d’Anderlecht Sambi Lokonga.

Locatelli, qui a marqué deux buts pour l’Italie lors de sa récente victoire contre la Suisse, espère encore impressionner vendredi contre l’impressionnante Belgique.

Si l’équipe de Mancini élimine les Belges, ils affronteront la Suisse ou l’Espagne en demi-finale et pourraient rencontrer l’Angleterre en finale après que les Trois Lions eurent battu l’Allemagne pour réserver leur place dans les huit derniers.

