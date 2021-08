Arsenal fera une offre pour la cible de Manchester United, Kieran Trippier – News 24

in

On pense que la cible de Manchester United, Kieran Trippier, attire l’attention des rivaux de la Premier League, Arsenal.

L’as de l’Atletico Madrid est lié à un déménagement à United depuis le 20 décembre et figurerait en bonne place sur la liste de souhaits du manager Ole Gunnar Solskjaer.

Ces liens se sont intensifiés début juin, certains rapports affirmant même que l’ancien homme des Spurs cherchait une maison dans le nord-ouest avant un transfert potentiel.

Le défenseur né à Bury est connu pour avoir des amis et des parents dans la région et, selon les rumeurs, il souhaiterait un retour dans la région du Grand Manchester.

Cependant, il a depuis été affirmé que la position intransigeante d’Atleti sur les frais a vu les chances d’un déménagement diminuer. On pense que les géants espagnols veulent plus de 30 millions de livres sterling pour leur as en demande.

Eurosport rapporte aujourd’hui que les Gunners de Mikel Arteta ont fait de Trippier leur choix n°1 pour remplacer l’Espagnol Hector Bellerin.

Les habitants du nord de Londres auraient confirmé leur intérêt à la suite des premières discussions et espèrent finaliser une structure de paiement leur permettant de contourner l’évaluation d’Atleti.

Cependant, les sources d’Eurosport ont suggéré qu’Old Trafford reste la destination préférée de Trippier et qu’un mouvement n’est pas complètement mort dans l’eau.

United aurait fait une offre d’ouverture d’environ 10 millions de livres sterling, ce qui a laissé un écart de valorisation entre les deux clubs d’environ 20 millions de livres sterling.

Il est affirmé que le joueur de 31 ans a clairement exprimé son ambition de retourner à Manchester, ce qui pourrait ouvrir la porte à un coup dur pour ses services.

Trippier a récemment renforcé sa réputation avec une excellente saison au Wanda Metropolitano, mettant en vedette la tenue gagnante de Diego Simeone en Liga.

Et il est considéré par de nombreux observateurs comme l’alternative parfaite à l’arrière droit des Reds, Aaron Wan-Bissaka.

Cependant, beaucoup dépendra du côté qui clignote en premier, car United et Atleti tiennent leurs cartes près de leur poitrine jusqu’à la fin de la fenêtre de transfert.