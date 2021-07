“Arsenal finira dans le top six cette saison, pas Tottenham”

in

Arsenal a été pressenti pour rendre le nord de Londres rouge à nouveau cette saison en terminant au-dessus de Tottenham au classement de la Premier League – pour la première fois en SIX ans.

Le spécialiste de talkSPORT, Tony Cascarino, a proposé sa prédiction pour la prochaine campagne et s’attend à ce que l’équipe de Mikel Arteta surpasse ses rivaux.

Cascarino s’attend à ce qu’Arsenal termine au-dessus de Tottenham en Premier League cette saison

Les Gunners n’ont pas terminé au-dessus des Spurs depuis la campagne 2015/16, lorsqu’ils ont terminé deuxièmes des champions de Leicester City, et les Spurs n’étaient qu’à un point de la troisième place.

Mais cela faisait longtemps que l’un ou l’autre des clubs n’avait pas été aussi haut dans le classement. Les deux équipes londoniennes chercheront à s’améliorer après une saison mitigée la saison dernière, les Spurs terminant septième et Arsenal à un point de la huitième place alors que les rivaux luttaient pour la forme et des résultats cohérents.

Un retour au football européen sera l’objectif d’Arteta, Arsenal affrontant sa première saison en 25 ans sans compétition de Ligue des champions ou de Ligue Europa.

Et l’Espagnol fait déjà des progrès pour améliorer son équipe, les Gunners acceptant le transfert de 50 millions de livres sterling de Ben White pour renforcer leurs quatre derniers.

Arteta cherchera à recruter plusieurs nouveaux joueurs cet été

Les Spurs font également face à une campagne cruciale, leur première sous la direction du nouveau manager Nuno Espirito Santo, qui a hérité d’une équipe décousue qui pourrait être secouée par le départ de l’homme vedette Harry Kane cet été.

Un retour parmi les quatre premiers est le rêve des deux équipes, mais Cascarino estime que c’est un objectif beaucoup trop irréaliste.

Mais, il pense qu’Arsenal aura le dessus sur Tottenham cette saison, et s’attend également à ce que Leicester bouleverse à nouveau les grands garçons.

“Arsenal a un énorme défi, ils vont investir et essayer de constituer une équipe”, a déclaré l’hôte du talkSPORT Weekend Sports Breakfast.

“Mais je ne les vois pas se placer devant les équipes qui les entourent, même si l’ambition est d’être dans le top quatre des clubs.

“L’un d’Arsenal ou Tottenham fera partie des six premiers, mais l’un d’entre eux n’y arrivera certainement pas.

White semble prêt à rejoindre Arsenal dans le cadre d’un accord de 50 millions de livres sterling

«Je pense que sur les deux, j’aurais probablement juste Arsenal devant les Spurs, mais pas par une grande différence.

“Je pense que Leicester fera partie des quatre premiers, je pense qu’il y aura de grands clubs qui manqueront cet endroit.”

Cascarino a également fait l’éloge des affaires d’Arsenal dans leur accord pour Brighton et le défenseur central anglais White.

talkSPORT comprend que la partie nord de Londres s’est engagée à payer le prix demandé de 50 millions de livres sterling à Brighton, après avoir déjà rejeté des offres de 40 millions de livres sterling et 42 millions de livres sterling.

White a convenu de conditions personnelles avec son nouveau club potentiel, cependant, l’accord de cinq ans ne sera conclu qu’après son retour de vacances après ses exploits avec l’Angleterre à l’Euro 2020.

« C’est un défenseur très polyvalent, qui coche la case : pouvez-vous le jouer à différentes positions, pouvez-vous le jouer en quatre et en trois ? Très certainement ainsi », a déclaré Cascarino.

“Je l’ai regardé à Leeds et Brighton et je pense qu’ils deviennent un joueur très accompli d’un certain âge.”