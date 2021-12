Arsenal : Gabriel Martinelli pourrait jouer le faux neuf contre Everton, selon Alan Smith

Gabriel Martinelli pourrait jouer au milieu contre Everton (Photo: .)

Alan Smith veut que Mikel Arteta affronte Gabriel Martinelli dans la fausse position neuf lors du match de Premier League de lundi soir contre Everton.

Martinelli a connu des difficultés jusqu’à présent cette saison, n’ayant marqué qu’un seul but en 11 apparitions à ce jour.

Cependant, le joueur de 20 ans a été félicité par Mikel Arteta après sa performance lors de la défaite 3-2 d’Arsenal contre Manchester United jeudi.

Et bien qu’il ait joué sur le côté droit du milieu de terrain dans ce match, la légende des Gunners Smith pense que l’international brésilien des jeunes pourrait faire un travail au milieu contre les Toffees, étant donné le manque de forme de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a tiré un blanc dans chaque de ses cinq derniers matches.

« Arteta pourrait aller avec un faux neuf, ce que beaucoup des meilleurs entraîneurs aiment faire », a déclaré Smith à Off the Ball.

« La réémergence de Martinelli a été encourageante. Il s’est blessé et il est tombé. Puis sa confiance a semblé avoir plongé.

Pierre-Emerick Aubameyang a connu des difficultés ces dernières semaines (Photo: .)

«Mais maintenant, il retrouve cet avantage concurrentiel et cette forme physique, alors il pourrait être une poignée. Je ne pense pas qu’il sera la réponse par le milieu. Mais à court terme peut-être qu’il pourrait faire un travail.

« Je pense que si vous avez une belle structure que tout le monde comprend, c’est un peu plus facile pour quelqu’un comme Martinelli de s’installer à l’intérieur et de faire un travail.

Plus : Arsenal FC



« Nous l’avons vu à Manchester City avec Bernardo Silva, Sterling et Foden. Ils ont tous joué au milieu parce que tout le monde comprend le système et son fonctionnement. Et Arteta essaie d’aller dans ce sens.

‘Il ne fait aucun doute qu’il est un talent. Quelqu’un qui a le rythme. L’appétit et c’est peut-être quelque chose, à court terme, qu’il pourrait faire.

Les Gunners entrent dans le match à Goodison Park à la septième place du classement, mais passeraient à la cinquième place avec une victoire.



PLUS : Mikel Arteta répond aux critiques de Pierre-Emerick Aubameyang et explique pourquoi il a remplacé la star d’Arsenal contre Manchester United



PLUS : Renato Sanches confirme l’intérêt d’Arsenal alors qu’il discute de son avenir

