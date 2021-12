Arsenal garde un œil sur les 35 millions d’euros d’as de la Liga disponibles après le lien avec Chelsea

Arsenal a ravivé un intérêt antérieur pour l’arrière latéral de Barcelone et des États-Unis, Sergino Dest, malgré le renforcement récent de sa position, selon des informations en Espagne.

Dest a rejoint Barcelone depuis l’Ajax à l’été 2020, faisant 41 apparitions lors de sa première saison. Mais sa fortune décline sous le nouvel entraîneur Xavi. Maintenant, surtout après le retour de Dani Alves, il y a des doutes sur l’avenir de Dest.

Barcelone est censé être prêt à écouter les offres du joueur de 21 ans, même si son contrat court jusqu’en 2025.

Un récent rapport suggère Chelsea pourrait faire un pas pour Sergino Dest. Ils voulaient se renforcer à l’arrière droit cet été, quand Achraf Hakimi était une cible, mais l’homme large de l’Inter Milan est allé au PSG à la place.

Personne d’autre n’est arrivé pour renforcer le flanc de Chelsea, c’est donc quelque chose qu’ils pourraient aborder à l’avenir. Avec Cesar Azpilicueta également hors contrat, même s’il a joué dans les trois derniers de plus que le rôle plus large, leur besoin pourrait devenir plus grand.

Cependant, ils seraient confrontés à la concurrence du Bayern Munich. En effet, l’équipe de Bundesliga est désignée comme prétendante dans une nouvelle mise à jour de Marca – qui les a mises en lice aux côtés d’Arsenal.

Selon la source espagnole, le Bayern et Arsenal « gardent un œil » sur l’arrière droit.

Arsenal a déjà renforcé la position en recrutant Takehiro Tomiyasu de Bologne cet été. Cependant, ils envisageaient Dest avant cet accord.

Tomiyasu a bien commencé sa vie à l’Emirates Stadium. Mais Dest a des compétences différentes et ils pourraient concourir pour le même rôle.

Pour l’éloigner de Barcelone, cependant, ils devraient faire une offre entre 30 et 35 millions d’euros.

Le Barça considère le Dest comme un actif vendable

Cela donnerait aux géants de la Liga un profit sur leur investissement initial. Cela ouvrirait également la voie à Xavi pour poursuivre ses propres joueurs plutôt que de travailler avec ceux qu’il ne veut pas du régime précédent sous Ronald Koeman.

Le Barça pense que Dest a des qualités «vendables» qui signifient qu’ils peuvent obtenir un bon prix pour lui, malgré son manque relatif d’importance.

Il a commencé 11 matchs de Liga jusqu’à présent cette saison, fournissant trois passes décisives. Mais il y a eu des plaintes sur un manque de cohérence. D’ailleurs, il n’a joué qu’une seule fois 90 minutes depuis que Xavi a pris les commandes début novembre.

Son temps au Camp Nou pourrait être compté. Mais seul le temps nous dira s’il se retrouvera ensuite en Allemagne ou à Londres.

Sergino Dest a l’option d’échange

Une solution alternative à mentionner par AS serait un accord d’échange avec son ancien club de l’Ajax. En retour, Barcelone pourrait prendre Noussair Mazraoui.

Mazraoui joue également comme arrière droit et est en fin de contrat à la fin de la saison. Son mandataire Mino Raiola a déclaré qu’un déménagement en janvier semblait peu probable, mais tout est possible.

Par coïncidence, Mazraoui a également été lié à Arsenal, ainsi qu’à Leeds United. Mais Barcelone peut maintenant saisir sa chance de le signer, renvoyant ainsi Dest dans un environnement familier.

Mazraoui a 123 apparitions à son actif au cours de sa carrière à l’Ajax. De ces matchs, il a fourni neuf buts et huit passes décisives. Il a remporté cinq trophées au niveau du club et a disputé la Ligue des champions, il a donc un bon pedigree.

Dest, quant à lui, a fait 38 apparitions lors de son propre passage à Amsterdam. Il a contribué deux buts et six passes décisives avant de gagner son transfert à Barcelone.

