Arsenal «heureux de vendre» la signature du record du club Nicolas Pepe pour 25 millions de livres sterling

Arsenal serait heureux de vendre l’ailier Nicolas Pepe pour 25 millions de livres sterling, soit en janvier, soit l’été prochain – une petite partie des 72 millions de livres sterling qu’ils ont payés à Lille en 2019.

Et, selon football.london, les Gunners pourraient même avoir du mal à obtenir autant, l’Ivoirien continuant de lutter pour la forme dans le nord de Londres.

.

Pepe n’a pas tout à fait répondu aux attentes à Arsenal

Les choses auraient pu être si différentes pour Arsenal, qui était également lié à l’ailier de Crystal Palace et au coéquipier de Pepe en Côte d’Ivoire, Wilfried Zaha, tout au long de cet été.

Le recul est une chose merveilleuse et, sur le papier, les 22 buts et 11 passes décisives de Pepe en Ligue 1 lors de la campagne 2018-19 ont éclipsé ce que Zaha faisait à Londres pour Palace cette saison-là.

Lorsque vous considérez que, parallèlement au fait que le prix que les Eagles ont imposé à Zaha – qui a marqué 10 buts et en a fourni 11 en 18-19 – était au nord de 100 millions de livres sterling, Pepe semblait le bon accord à conclure.

.

Les Gunners auraient-ils dû signer Zaha à la place ?

De plus, le propriétaire de Lille, Gerard Lopez, a déclaré à talkSPORT à l’époque que Pepe était recherché par d’autres grands clubs européens – dont l’un serait Napoli – mais l’attaquant voulait rejoindre Arsenal.

« Non, Arsenal a fait une sacrée affaire », a-t-il déclaré à Jim White.

«Ils ont eu un joueur que d’autres voulaient et ils ont eu un joueur pour lequel un club offrait plus d’argent.

« C’est l’équipe de direction de Pepe qui nous a demandé d’aller à Arsenal et nous avons donc accepté un peu moins d’argent que nous aurions obtenu ailleurs.

Statistiques de la Premier League depuis le début de la saison 2019-20

Nicolas Pépé | Arsenal

Apparitions : 67

Minutes : 4105

Buts : 15

Aides : 8

xG (Objectifs attendus) : 12,97

xA (aides attendues) : 7,15

Wilfried Zaha | Palais de Cristal

Apparitions : 78

Minutes : 6727

Buts : 19

Aides : 8

xG : 16,97

xA : 9,14

« Certaines personnes le savent, je sais publiquement que certains agents l’ont dit, mais quelque chose qui doit être consigné par écrit – nous ne l’avons pas vendu au plus offrant. »

Alors, que s’est-il passé depuis ?

Pepe a donné un aperçu de ce qui a poussé le patron de l’époque, Unai Emery, à verser un record de club il y a seulement deux ans, mais a lutté pour la cohérence.

Les cinq buts et six passes décisives qu’il a enregistrés lors de sa première campagne en Angleterre peuvent peut-être être excusés en disant qu’il s’adaptait à un nouveau pays et à une nouvelle ligue.

Et, encore une fois, sur le papier, 10 buts en championnat la saison dernière ressemble à un retour décent pour un ailier – surtout si l’on considère le fait qu’il n’a marqué que 13 buts sans pénalité lors de sa dernière saison à Lille.

Alors, Zaha aurait-elle été une meilleure signature pour les Londoniens du nord?

Eh bien, Pepe a en fait marqué le même nombre de buts et de passes décisives en Premier League que Zaha au cours des deux dernières saisons – et cela en 2270 minutes de moins.

GETTY

Arteta n’a pas encore tiré le meilleur de Pepe

Certes, vous pouvez affirmer que Zaha jouait dans un système extrêmement défensif sous Roy Hodgson au cours des deux dernières saisons.

Et, sous un manager plus offensif en Patrick Vieira – ironiquement, une légende d’Arsenal – l’ancien homme de Manchester United a retrouvé son meilleur niveau, avec quatre buts en 10 matchs.

Il est difficile de contester que les deux sont des joueurs fantastiques à leur époque – mais ces trois mots sont cruciaux : « Sur leur journée ».

GETTY

Vieira, d’autre part, voit ce que Zaha peut vraiment faire

L’incohérence est un facteur énorme pour les deux joueurs (ce qui doit exaspérer le patron de la Côte d’Ivoire Patrice Beaumelle, qui doit les affronter tous les deux dans la même équipe), ce qui rend presque impossible d’évaluer si Arsenal a pris la mauvaise décision en 2019.

Qui sait ce qu’aurait fait Zaha à l’Emirates Stadium ? Il y a très peu de joueurs qui ont impressionné les Gunners ces dernières années et, dans une meilleure équipe, peut-être que Pepe aurait

Une chose est sûre, cependant – un Nicolas Pepe jouant au mieux de ses capacités pour 25 millions de livres sterling pourrait être une affaire incroyable.